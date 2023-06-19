بدء تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر شكر وطوخ في القليوبية

يبدأ اليوم الاثنين، تقديم تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية بمدينتى كفر شكر وطوخ وفقا للجدول الذى أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وجرى تحديد مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية في مدرسة هدى شعراوي الابتدائية، بشارع إدارة المرور في بنها؛ لتلقي التظلمات ، كما تم تحديد مدرسة 25 يناير "كنترول الإعدادية"؛ للاطلاع على أوراق الإجابة.



وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم وضع أيام للإدارات التعليمية لتلقى التظلمات من كل إدارة منعا للتزاحم من قبل أولياء الأمور والطلاب وللتيسير عليهم في إنهاء كافة الإجراءات ، وجاءت أيام كل إدارة على النحو التالى:

- إدارتا بنها وقها التعليمية: الأحد 18 يونيو.

- إدارتا طوخ وكفر شكر: الإثنين 19 يونيو.

- إدارة شرق شبرا الخيمة: الثلاثاء 20 يونيو.

- إدارة غرب شبرا الخيمة: الأربعاء 21 يونيو.

- إدارتا القناطر الخيرية وقليوب: الخميس 22 يونيو.

- إدارتا الخانكة والعبور: السبت 24 يونيو.

- إدارة شبين القناطر - الخصوص: الأحد 25 يونيو.



كما تم تحديد يوم الإثنين الموافق 26 يونيو، لـ«المتخلفين عن موعد التقديم» في المواعيد المحددة لكل إدارة.



فيما تحدد لجنة النظام والمراقبة، يوما، لإطلاع ولي الأمر على ورقة الإجابة، وترسل كشوف نتيجة التظلم إلى الإدارة التعليمية، للطلاب المعدل درجاتهم فقط.



وحضر ولي الأمر، ومعه صورة البطاقة الشخصية، يوم الإطلاع (المحدد من لجنة النظام والمراقبة)، في مدرسة 25 يناير؛ للاطلاع على ورقة الإجابة، مع عدم اصطحاب المحمول.

ويتم تقديم الطلبات في مدرسة هدي شعراوي الابتدائية ببنها.