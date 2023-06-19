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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

نديم إلياس: نمو الطباعة والتغليف ينعكس على القطاعات الأخرى بالإيجاب

صدى البلد

أشاد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف ورئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، بالنتائج الإيجابية لبرنامج ازدهار والذي استفاد منه 23 شركة من قطاع الطباعة والتغليف وذلك خلال المرحلتين الأولي والثانية من البرنامج ، مشيرا إلي أن برنامج ازدهار الممول من الوكالة الألمانية للتنمية Giz كان أحد أهم وسائل الدعم للقطاع خاصة تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة الشركات على تحقيق نسب نمو كبيرة من خلال مساعدتهم في بناء وتنفيذ خطة استراتيجية عن طريق مجموعة متخصصة من الاستشاريين المتخصصين في القطاع، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم في مجالات التسويق وتطوير الأعمال.

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وأضاف رئيس غرفة الطباعة والتغليف في بيان له اليوم ، أن نمو قطاع صناعة الطباعة والتغليف ينعكس على القطاعات الأخرى بالإيجاب حيث يدعم نمو وتطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة مثل الأغذية والمشروبات والأدوية ومستحضرات التجميل وتجارة التجزئة وغيرها من القطاعات و يضيف قطاع التغليف والتعبئة قيمة لهذه القطاعات من خلال تعزيز وظائفها وجودتها.

وأشار "إلياس" إلى أن التغليف الجيد يساهم بقوة في تهيئة المنتجات للتصدير وحمايتها من المؤثرات الخارجية، كما يمكن للتغليف والتعبئة توفير المعلومات عن المنتج من خلال التصميمات الجذابة التي تساهم في التسويق البصري للمنتجات، وهذا من شأنه الانعكاس بصورة أو بأخرى على الشكل النهائي للمنتجات المصرية سواء في السوق المحلي أو التصدير، لذلك تسعى غرفة الطباعة والتغليف وكذلك المجلس التصديري بشكل دائم للاشتراك في البرامج التدريبية الدولية والمشروعات المختلفة التي تدعم القطاع وتعمل علي تنميته مثل برنامج ازدهار.

وأوضح نديم إلياس أن شركات قطاع الطباعة والتغليف استفادت من التدريب والاستشارات المختلفة في برنامج ازدهار، كما تلقت خبرات في مجالات إدارة الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين عمليات التشغيل، واستهداف أسواق جديدة بغرض التصدير، وإدارة الأصول والأموال، بالإضافة البرامج التدريبية للموارد البشرية التي تهدف إلى تطوير الشركات التي تسعى إلى تحقيق النمو في السوق المحلي والتصدير.

وذكر المهندس نديم إلياس، أن صادرات قطاع الطباعة والتغليف تساهم بحوالي 7 إلي 10% من صادرات مصر غير البترولية بشكل غير مباشر، وأن صادرات القطاع سجلت أكثر من مليار دولار في 2022، كما يمثل القطاع 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، كما يوظف القطاع أكثر من 250 ألف فرصة عمل، الأمر الذي يجعله أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة التي يجب أن نركز الجهود عليها لتحقيق أفضل أداء وحل المشكلات التي يمكن أن تواجه هذه الصناعة وحل أية عوائق تصديرية.

وأشار رئيس غرفة الطباعة والتغليف إلي وجود بعض التحديات التي تواجه صناعة الطباعة والتغليف على رأسها نقص العمالة المدربة وارتفاع تكلفة المواد الخام مثل الورق والبلاستيك والمعدن ومن ثم ارتفاع تكلفة المنتج النهائي، و انخفاض معايير الجودة بسبب التكنولوجيا القديمة وعدم كفاية البحوث والتطوير، لافتاً إلي ضرورة الاستثمار في تحديث وميكنة عمليات الإنتاج لتقليل التكاليف وتحسين الجودة وتنمية رأس المال البشري من خلال البرامج التدريبية الحديثة من خلال الجامعات ومراكز البحوث وهو ما تعمل عليه الغرفة بقوة حالياً.

الاستثمارات المستهدفة الاستثمارات التصديري للطباعة الشركات الصغيرة والمتوسطة المجلس التصديرى للطباعة

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