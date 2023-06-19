عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير منطقة الطابية التاريخية

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة ، رافقه خلالها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بجانب مديرى ومسئولى الطرق والمشروعات والكهرباء، والشركة المنفذة .

وفور استماعه لمعدلات تنفيذ المشروع من مهندسى الموقع  وجخ اللواء أشرف عطية بإسراع وتيرة العمل ، وتكثيف أعداد العمالة حتى يتسنى إنهاء هذا المشروع الحيوى ، وتحقيق العوائد الإيجابية من إنجازه فى التوقيتات المحددة له ، وخاصة بعد أن وصلت نسبة التنفيذ به إلى 90 % ، وبدء أعمال التسوية بالجريدر تمهيداً لوضع طبقة الأساس بالمنطقة .

تعليم أسوان تستعد لامتحانات الترم التاني وتنفيذ الأنشطة الصيفية

تعرف على جهود محافظة أسوان للفوز بلقب عاصمة السياحة العربية

منطقة الطابية التاريخية

وكلف المحافظ بأهمية الاستغلال الأمثل للأعمال الجارية لخلق ساحات انتظار وأكثر من باركنج للسيارات ، وهو الذى يتكامل مع تحويل منطقة الطابية إلى لاندسكيب نموذجى بشكل جمالى وحضارى راق يضم حدئق وأماكن ترفيهية مفتوحة للعائلات ، ومشايات وبرجولات ومظلات ، و 2 قاعة للمناسبات لتوفير الخدمات الخاصة للأهالي ، وبالتالي يصبح متنفس حيوى للمواطنين ومزار سياحى للزائرين .

وشدد أشرف عطية على ضرورة الالتزام بإنشاء بوابات لدخول الأفراد ، وأخرى للسيارات ، وخاصة أن مشروع التطوير سيساهم فى تحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بمنطقة الطابية الأثرية وهى شوارع شرق البندر والحدادين والشواربى الجديد وبشير بك ، بالإضافة إلى فتح محور سنية طه ، والذى سيربط بين شارعى بشير بك والحدادين بطول 500 متر ، وبعرض 15 متر فى اتجاهين لتحقيق السيولة المرورية بوسط المدينة ، فضلاً عن ربطه بمشروع تطوير منطقة الصحابى .

وأكد عطية على أهمية توحيد دهان واجهات العمارات السكنية فى الجانب الشرقى ، وكذا للمحلات التجارية للشواربى الجديد بما يتماشى مع الشكل الجمالى المتكامل لتطوير منطقة الطابية ، وأشار محافظ أسوان إلى أنه سيتم أيضاً تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامي .

أسوان .. الشباب والرياضة تواصل تنفيذ المشروع القومى لذوي القدرات بمركز شباب إدفو

إزالة 13حالة تعد على أملاك الدولة في أسوان

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

فى قضية عزله بمجلس الدولة.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بشرى لعشاق الأحمر.. فشل احتراف نجم الأهلي

دخل القبر وشغل أغاني وقعد يرقص.. تحد لـ"يوتيوبر هندي" انتهى بكارثة| شاهد

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 آلاف جنيه

موضوعات متعلقة

تعليم أسوان تستعد لامتحانات الترم التاني وتنفيذ الأنشطة الصيفية

ترشيحاتنا

قرار عاجل من جنايات أمن الدولة بشأن معتز مطر وعبدالله الشريف

محمد رمضان نمبر 4.. تعرف على إيرادات الأفلام أمس

نهائي مصري خالص في سلاح الشيش سيدات ببطولة إفريقيا

بسبب بايدن وترامب.. انقسام غير مسبوق في أمريكا |ماذا يحدث؟

تأجيل محاكمة متهمي خلية المرج الإرهابية لـ6 يوليو

لماذا العشر الأوائل من ذي الحجة لها فضل عظيم ؟.. أسرار تكشفها الإفتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها دوخة وصداع.. أعراض تؤكد إصابتك بضربة شمس لاتتجاهلها

ظهور كنيسة مغمورة بعد جفاف نهر بالمكسيك يثير الجدل.. اعرف القصة

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات انتشر قبل 140 مليون .. القصة كاملة

نشرة المرأة والصحة| سعر صادم لفستان بوسي.. ووفاة شيف لبناني شهير بأزمة قلبية.. وروشتة للالتهابات

فيديو

ماذا قالت عن فيلم المغتصبون.. ليلى علوي تبكى على الهواء لهذا السبب 

انسى أبو 30 جنيها.. هبوط في أسعار الأرز

مفاجأة سعيدة .. انخفاض الحرارة وتراجع الرطوبة

الجرام انخفض 600 جنيه|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ