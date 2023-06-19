تحذير لسكان هذه المناطق.. حملات إزالة في المقطم والهضبة الوسطى| صور

شن حي المقطم خلال الأيام الماضية حملة موسعة لإزالة الأدوار المخالفة بنطاق الحى والهضبة الوسطى بشكل خاص، وذلك بعد كثرة شكاوى المواطنين من استغلال بعض أصحاب العقارات و بناء أدوار مخالفة عن المسموح به ما يوثر على الشكل الجمالي للمنطقة و جودة خدمات المرافق بها.

مصرح بـ 4 أدوار فقط

في هذا الصدد، قال العميد أحمد أبو بكر، رئيس حي المقطم، إن منطقة المقطم والهضبة الوسطى تبلغ مساحتها 43 كيلو متر يصعب السيطرة عليها بالكامل من خلال حي واحد، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف حملات الإزلالات خلال الأيام القليلة المقبلة لوقف بناء الأدوار المخالفة وخاصة بالهضبة الوسطى نظرا لأن المصرح به 4 أدوار فقط فوق الأرضي.

وأضاف أبو بكر، أن الحى لا يتهاون في أي شكوى يتقدم بها أي مواطن ويتم تحويلها على الفور للإدارة المختصة لسرعة حل المشكلة، موضحا أن العمل يجري على قدم وساق لملاحقة المخالفين بشكل عام و محاسبة أي مقصر للحفاظ على حق الدولة والمواطنين.

مد الكهرباء وفقا لتوقعات الكثافة السكانية

من جانبه، أكد مصدر مسئول، بشركة توزيع الكهرباء في المقطم، أن البناء المخالف في الحي، انتشار خلال الفترة الماضية، مشددا على أن هذه المخالفات تهدد استقرار الشبكة الكهربائية، موضحا أن أي منطقة يتم مد الشبكة الكهربائية لها وفقا لتوقعات الكثافة السكانية بناء على التنسيق مع الحي التابع له.

وتابع: على سبيل المثال، يتم مد كابلات لأحد العقارات وفقا لما هو مرخص لها بالقدرات التى تكفي هذه المساحة ولكن يقوم بعض المخالفين ببناء أدوار مخالفة ويقوموا بتوصيل التيار بطريقة غير قانونية وبالتالى تتأثر الشبكة الكهربائية بالسلب على المشترك.

حملات إزالة في المقطم

حملات إزالة في المقطم