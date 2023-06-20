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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البورصة المصرية: نتوقع مجموعة من الطروحات في الفترة المقبلة

رانيا يعقوب عضو مجلس
رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية

توقعت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن يكون هناك مجموعة من الطروحات في الفترة المقبلة.

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وأضافت رانيا يعقوب، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه لابد من طرح العديد من المستشفيات في البورصة المصرية، لافتة إلى أن معدلات النمو في القطاع الصحي كبيرة.

 

طرح 32 شركة في البورصة

 

وأشارت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أن الربع الثالث من العالم الحالي سيحمل الكثير من صفقات بيع الشركات، في موضوع طرح 32 شركة في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين.

 

ولفتت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أن 40 مليار دولار حصيلة متوقعة للطروحات واستغلال الأصول.

 

رانيا يعقوب البورصة الطروحات أحمد موسى قناة صدي البلد

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