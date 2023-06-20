طبق شرق أوسطي.. مصر أصل اختراع الطعمية| فيديو

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن الفلافل وسر تصدرها لسيد الأطباق الشعبية، فهي كرات صغيرة الحجم لها أسماء عدة في العالم العربي والغربي فتسمي بـ "الطعمية" في مصر والسودان و"الباجي" باليمن ولكن الاسم الأشهر لها هو "الفلافل" وهي الأكلة التي أصبحت أكثر شعبية بالعالم العربي.

وأوضح التقرير، مكان ونشأة الفلافل فاقترح البعض أن الاقباط يتناولوها كطبق صيامي مفضل، ولكن هناك ما يسمي أن كلمة فلافل ليست قبطية وهي " طبق شرق أوسطي" طوره المصريون القدماء، وذلك بوجود نقوش بمعبد وادي الملوك بالأقصر.

مسميات الطعمية في العالم العربي والغربي

وتضمنت النقوش طريقة غسل حبوب الفول وإضافة الخضار إليها وكيفية قليها، وأشتقت كلمة فلافل من كلمة فول عن سكان الإسكندرية قبل أن ينتشر إلى أنحاء مصر، وتتغير مكوناتها من محافظة لأخرى، ففي مدينة مرسي مطروح تم استبدال الفول بالفاصوليا وقلبل من اللحم البقري، وفي بلدان أخرى تضيف البيض عليها.

وفيما يتعلق بلفظ “طعمية” فقد ظهرت لأول مرة بالجنوب المصري كتصغير لكلمة "طعم" وانتقلت ثقافة الفلافل للدول المجاورة وأصبح جزء من التراث الشعبي للمدن مثل عكا، وتصنع الفلافل في فلسطين وسوريا بالحمص واللوبياء وسميت بـ"الباجية".