تطور خطير.. حاملة طائرات وسفن حربية صينية تعبر الخط الفاصل مع تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة حاملات طائرات صينية بقيادة السفينة شاندونج أبحرت عبر مضيق تايوان، وجاء ذلك وسط تصاعد التوترات العسكرية بين تايبه وبكين.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع التايوانية، فإن الوزارة أرسلت على الفور قوات مناسبة لمراقبة الأنشطة الصينية في مضيق تايوان.

وأبحرت حاملة الطائرات الصينية "شاندونج"، التي دخلت الخدمة في 2019 بحسب وزارة الدفاع التايوانية، باتجاه الجنوب عبر الجزء الغربي من المضيق، حيث شاركت حاملة الطائرات في تدريبات عسكرية صينية حول تايوان في أبريل الماضي، ومقر عملها في غرب المحيط الهادي.

وفي 11 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 24 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، بما في ذلك مقاتلات J-10 و J-11 و J-16 و Su-30 ، بالإضافة إلى قاذفة H- 6.

وأضافت الدفاع التايوانية، أن 10 طائرات صينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين، وكان في السابق بمثابة حاجز غير رسمي، على الرغم من أن الصين تقول إنها لا تعترف بذلك وكانت تعبر بشكل روتيني، منذ العام الماضي.