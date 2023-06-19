بعد زيارته للصين.. زيارة محتملة لوزير الخارجية الأمريكي إلى تايوان

دعا 7 أعضاء من الكونجرس الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى زيارة تايوان بعد الزيارة التي يقوم بها الأخير إلى الصين.

وقال أعضاء الكونجرس الأمريكي في خطاب، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي المحتملة إلى تايوان بعد زيارته إلى بكين ستكون رسالة إلى الصين بأن الولايات المتحدة لا تنتظر الأذن من أحد للقاء أصدقائها وحلفائها في تايوان أو أي دولة آخري.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، الأحد، إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن ونظيرة الصيني تشين جانج أجريا محادثات صريحة وموضوعية وبناءة، بينما أشار وزير الخارجية الصيني إلى أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة قد تراجعت إلى أدنى مستوى.

ويعتبر بلينكن هو أعلى مسؤول أمريكي يزور الصين منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئاسة في أوائل عام 2021، وهو أول وزير خارجية يقوم بهذه الرحلة منذ 5 سنوات.

وقال مسؤولون أمريكيون إن هدف بلينكن الرئيس من الزيارة هو إعادة تأسيس خطوط الاتصال مع كبار القادة الصينيين، خاصة الاتصالات العسكرية المباشرة بين واشنطن وبكين.