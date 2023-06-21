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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيده العالمي.. أفضل هدايا يمكن تقديمها للأب تقديراً له

صدى البلد

في يوم عيد الاب العالمي يجتهد الأبناء في تقديم العديد من الهدايا  المناسبة والتي تدخل علي ابائهم السرور والبهجة ، ويحاولون البحث عن افضل الهدايا تقديرا منهم بدور الاب المهم في حياتهم .. لذلك نقدم لهم بعض الافكار لهدايا مفيدة وعملية وتلقي اعجاب وقبول الاب وفقاً لموقع"rochester"

أهم طريقة إحتفال الاب :

الحرص على التواصل مع الأب في هذا اليوم المميز، حيث أنه من الضروري التواصل معه هاتفياً إذا كان بعيد عنك وإن كان في مقدورك زيارته فلا تتردد في فعل ذلك.

الحرص على القيام بنزهة مع والدك إذا كان من ضمن الأفراد الذين يفضلون التنزه والأماكن المفتوحة، قدم له وجبة الطعام التي يفضلها.

أفضل هدايا يمكن تقديمها للأب:

إذا كان والدك من عشاق الشواء والمطبخ يمكن شراء مجموعة من أدوات الشواء الخاصة كنوع من أنواع الهدايا الخاصة به فى عيد الأب، ويفضل أن تكون ذات نوعًا مميزًا يجعله يشعر بالدهشة والفرحة.


أفضل هدية قد يحصل عليها الأب، خاصة أنه يمكنه استخدامها للحلاقة الجافة والرطبة بما يتناسب مع رغبته ومزاجه ،كما أنها مزودة بملحقات ورؤوس وحلاقة الذقن بعناية ،إضافة إلى أنها مزودة ببطارية قابلة لإعادة الشحن بدلاً من شراء بطاريات جديدة طوال الوقت.


ومن أفضل الهدايا هى النظارات وتبدو أنيقة للغاية وسهل الحمل ولكنه غير قابل للكسر ،هذه النظارات قابلة للطي ، ويمكن حملها في أي مكان ، وتناسب بشكل جيد.


يمكن إهداء الأب كبير السن عصا المشي لتساعده فى الحركة

هديه كرسي طبي ومناسب لكبار السن سوف تمنحهم الشعور بالسعادة من قبل أبنائهم


إذا كان الوالد من محبي ممارسة التمارين الرياضية فامنحه بدلة رياضية مريحة ومناسبة للمشي.


شراء مجموعة من الملابس التي يفضلها الأب من العلامة التجارية التي يشتري منها ملابسه عادةً


من أفضل الهدايا القيمة حذاء طبي او
عطور أو لوشن من ناتشورال لوكس أو باث اند بودي ووركس أو فاوتشر من زارا أو بول آند بر.

خطط لحفلة خاصة للاحتفال بوالدك في يوم عيد الأب العالمي، وادعُ الأقارب لهذه الحفلة واجعل والدك يشعر بمدى أهميته في هذه الحياة.

شراء قلم من الماركة المفضلة للأب وإهداءه إياه. ويُفضل أن يكون قلمًا فاخرًا.

محفظة مصنوعة من الجلد الطبيعي ومصنوعة يدويًا ومكتوب عليها أول حرف من حروف الأب أو صورته.

تقديم ألبوم من الصور في لحظات مختلفة التي تجمع العائلة بذكريات لا تُنسى

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