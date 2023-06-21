يوم الحج الأكبر.. انتشار لـ أئمة وواعظات الأوقاف لشرح مناسك عرفات

يواصل أئمة وواعظات الأوقاف المرافقين لبعثة الحج، في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، القيام بدورهم التوعوي لحجاج بيت الله الحرام، وأداء لمهامهم العلمية في الإرشاد العلمي الفقهي بما ييسر على حجاج بيت الله (عز وجل) أداء مناسكهم.

العشر الأوائل من ذي الحجة

ونظم أئمة وواعظات الأوقاف محاضرات لأعضاء البعثة المصرية من حجاج بيت الله الحرام خطفوا بها الأنظار في التزامهم التام بالزي وتمكنهم من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.

وقد أكد أئمة وواعظات الأوقاف أن العشر الأوائل من ذي الحجة زاخرة بالنفحات الربانية والعطايا الإلهية والأيام الفاضلة، ومن أعظمها يوم عرفة الذي أكمل الله (عز وجل) فيه النعمة وأتم الدين، وأن يوم عرفة هو اليوم المشهود، ويوم الحج الأكبر، وأن يوم عرفة موسم الذكر وموطن إجابة الدعاء، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران، ولعظيم فضل الله تعالى وكرمه لم يحرم سبحانه أحدًا من نفحات يوم عرفة، فبينما يتجلى سبحانه على حجاج بيته الحرام برحمته ومغفرته، فإنه يفتح هذه الأبواب واسعة لخلقه أجمعين.

فيما أشاد حجاج البعثة المصرية بأداء أئمة وواعظات الأوقاف، مؤكدين أنهم يشرحون المناسك بكل يسر وسهولة ويجيبون على استفساراتهم.

استكمال قراءة وشرح كتاب "الموطأ" بمسجد الإمام الحسين

وفي إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسها العلمية، حيث يعقد مجلس الحديث الرابع عشر لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم :

1. أ.د/ أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء .

2. أ.د/ مصطفى أبو عمارة - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف.

3. أ.د.م/ أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

4. أ.د.م/ محمد عبد الفتاح حافظ الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

وذلك يوم الأحد القادم ٢٥/ ٦ / ٢٠٢٣م عقب صلاة العصر مباشرة، وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.