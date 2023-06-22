حقيقة القبض على مفتش تموين بالإسماعيلية بحوزته 13 مليار جنيه.. مصطفى بكري يوضح

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن صندوق النقد الدولي أصدر بيانا أكد أن مصر اتخذت خطوات صائبة والسلطات المصرية تفهم تماما أهمية تعزيز قدرات القطاع الخاص.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مديرة صندوق النقد الدولي أقرت بحدوث تقدم في الواقع المصري، ونحن نؤيد منح الفرص للقطاع الخاص، مؤكدا أنه يتمنى أن يرتفع مستوى الفقراء، والطبقة المتوسطة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن جماعة الإخوان الإرهابية تروج شائعات مغرضة باستمرار، وبينها شائعة القبض على مفتش تموين بالإسماعيلية وبحوزته 13 مليار جنيه.

الحدود والأمن المصري.

وأشار مصطفى بكري، أن الجيش المصري حمل عبء التنمية، مع عبء الدفاع عن الحدود والأمن المصري.