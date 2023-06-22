المهندس علاء فكري: شركات التطوير العقاري تعاني أزمة غير مسبوقة في الوقت الحالي

‏قال المهندس علاء فكري عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن الأزمة التي تمر بها شركات التطوير العقاري أزمة غير مسبوقة والتراجع الكبير في قيمة الجنيه أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الخامات.

وتابع علاء فكري خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "المصري أفندي"، تقديم الإعلامي "محمد علي خير"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن أسعار الخامات يتم تحديدها وفقا للأسعار البورصة في الأسواق العالمية وبالتالي منتج الحديد أو الألمنيوم واي خامة من الخامات لن يبيعها اقل من السعر العالمي الخاص بها مع تحويل هذا السعر للجنيه.

دخل المواطن

وأضاف أصبحت الأسعار تتضاعف وبالطبع دخل المواطن لم يزيد ولكن تكلفة الإنتاج زادت وسعر الوحدات السكنية زاد وأصبحت المشكلة عند الشركات كيف تواجه هذه المشكلة وتوجد الحلول.