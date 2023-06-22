أحمد ترك: تناولنا قضايا العنف الأسري بالحوار الوطني وطرحنا سبل العلاج

وجه الشيخ أحمد ترك، أمين أمانة الشئون الدينية بحزب حماة الوطن، الشكر للرئيس السيسي على دعمه للحوار الوطني.

وأوضح ترك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة الحياة،:" الجلسة الأولى للأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، تناولت أسباب وعلاج العنف الأسري، لاسيما وأن الأسرة المصرية كانت مستقرة منذ سنوات طويلة ويجب إعادتها كذلك مرة أخرى.

وشدد الشيخ أحمد ترك، أمين أمانة الشئون الدينية بحزب حماة الوطن،: “لابد من إنشاء المجلس القومي لمواجهة تهديدات الأسرة المصرية والمخاطر الإلكترونية٫ وللخطاب الديني دور مهم في مواجهة المخاطر ونشر الوعي”.

