مصطفى بكري: أخبرت المشير طنطاوي أني حزين لأن من يحكم مصر إخواني

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إنه التقى المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، عقب فوز محمد مرسي بالانتخابات، وأخبرته أني حزين لأن هناك إخواني يحكم مصر.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المشير قال له إننا لن نأخذ موقف ضد الإخوان، هم الذين لن يتمكنوا من التواؤم مع الشعب المصري وسيقصون الناس، نحن معهم ماداموا مع مصر، ولو الشعب ليس معهم فنحن مع الشعب.

ولفت إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر بعد ذلك كانت تنبئ بتحقيق نبوءة المشير، منها محاولة الإخوان لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي يحمي الجيش من تدخل الإخوان.