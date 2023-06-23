تفاصيل نشاط السيسي خلال قمة باريس.. بشرى سارة حول أسعار اللحوم .. إعلامي يفتح النار على الراقصة بوسي| توك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

التقى برئيسي فرنسا وتونس.. تفاصيل نشاط السيسي خلال قمة باريس| فيديو

عرضت قناة “رئاسة جمهورية مصر العربية”، على اليوتيوب تقريرا مصورا يرصد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية.



المستشار أحمد فهمي: ماكرون اختص الرئيس السيسي بمأدبة غذاء تكريما له

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه كان هناك استقبال دافئ وحار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ الرئيس السيسي قبل المشاركة في قمة التمويل الدولي بفرنسا، معربا عن تقدير مصر الكبير بهذا الاستقبال وللدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر، إذ أن هذه القمة ليست لكافة دول العالم، وإنما لعدد من الدول رفيع المستوى.



محمد موسى يفتح النار على الراقصة بوسي: لازم تكوني عبرة لغيرك

علق الإعلامي محمد موسى، على واقعة القبض على الراقصة بوسي لاتهامها ببث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية ومخالفة للآداب العامة ونشر الفسق والفجور.



بشرى سارة لأصحاب المعاشات بداية من الأحد المقبل.. تفاصيل

‏قال الإعلامي محمد علي خير إن هناك توجيها رئاسيا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض والذي أعلن اليوم أن هناك توجيهات رئاسية بصرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى المبارك.



مصطفى بكري يكشف تفاصيل مغادرة شيخ الأزهر حفل تنصيب مرسي.. فيديو

قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن محمد مرسي بعد حلفه اليمين الدستورية بالمحكمة الدستورية اتجه لجامعة القاهرة للاحتفال بتنصيبه بحضور العديد من القيادات.

بوسي: بعيط في حضن جوزي من ضغوط الحياة والدنيا جت عليا كتير

كشفت المطربة بوسي، عن أنها لا تخفي ضعفها امام زوجها، قائلة: "ببين ضعفي أمام جوزي من غير أي خوف وكتير بعيط في حضنه بسبب اللي بتعرض له كتير على نفسيتي واعصابي بالذات من اقرب الناس ليا، والدنيا جت عليا كتير".



عصام زيدان: الاتحاد لم يمانع في سفر المدرب الخاص لهنا جودة معها

‏قال المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، أنه لم يكن هناك أي مانع للسفر المدرب الخاص بلاعبة تنس الطاولة هنا جودة معها للمشاركة في بطولة إفريقيا.

هاتولي المحكمة هنا .. بكري يكشف كواليس أداء المعزول القَسَم.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس المعزول محمد مرسي كان يرغب في أن تنتقل المحكمة الدستورية إليه؛ لأداء القَسَم، إلاّ أن طلبه قوبل بالرفض.



البلدي بـ230 جنيها.. الزراعة تكشف عن بشرى سارة للمواطنين حول أسعار اللحوم

أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، أن جميع السلع واللحوم متواجدة في المنافذ الثابتة والمتحركة بالتنسيق مع المحافظين، مشيرا إلى أنه سيتم طرح اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.



تامر أمين: أؤيد رحيل محمد الشناوي عن الأهلي من الموسم الماضي

قال الإعلامي تامر أمين، إنه يؤيد خروج محمد الشناوي من النادي الأهلي للاحتراف خلال الفترة المقبلة، وهذا هو رأيه منذ الموسم الماضي، إذ أن اللاعب قدم كل ما لديه للنادي الأهلي خلال السنوات الماضية، موضحا أن تمسك إدارة المارد الأحمر بالحارس أمر طبيعي خاصة أنه قائد داخل الملعب، ونجح في تقديم دور القائد بشكل مثالي فضلا عن تألقه داخل أرضية الملعب.

النيل للمجمعات الاستهلاكية: طرح لحوم عيد الأضحى بتخفيضات تصل لـ 40%

قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجارى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن منافذ المجمعات الاستهلاكية، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الأيام الماضية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مما يؤكد ثقة المستهلكين في اللحوم المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية بنسبة تصل من 35 إلى 40%.