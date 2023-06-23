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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإرهاب يكثف هجماته ضد سوريا

هجوم إرهابي - ارشيفي
هجوم إرهابي - ارشيفي

أفادت صحيفة الوطن السورية بأن الجماعات الإرهابية المتمركزة في إدلب وريف اللاذقية الشمالي كثفت هجماتها بالطائرات المسيرة على المناطق السكنية في اللاذقية وحماة.


وبحسب صحيفة الوطن  فقد استهدفت الجماعات الإرهابية بعد ظهر اليوم بلدة دير شميل بمنطقة سلحب بريف حماة بطائرة مسيرة أسقطت قذائفها ما أدى لإصابة امرأة مسنة بشظايا باليد إضافة الى أضرار مادية.


كما استهدفت الجماعات الإرهابية في ريف اللاذقية الشمالي صباح اليوم مدينة القرداحة بمسيرة أسقطت قذيفتين ما أدى لاستشهاد شاب وإصابة شقيقه.


وكانت مدينة سلحب بريف حماة شيعت اليوم جثامين ٣ شهداء ارتقوا أمس جراء عدوان بطائرة مسيرة على المدينة.

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