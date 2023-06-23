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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للقطاع الحكومي والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

عيد الأضحى
عيد الأضحى

ينتظر الكثير من المواطنين إجازة عيد الأضحى المبارك من أجل السفر والاسترخاء وقضاء الوقت مع العائلة خاصة أن الحكومة أعلنت عن موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك

ويصادف أول أيام عيد الأضحى  فلكيا يوم الأربعاء 28 يونيو الذي يوافق 10 ذي الحجة 1444 هجريًا، وبذلك يكون أول ايام عيد الأضحى المبارك 2023.

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أجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الحكومي


ويختلف عدد أيام أجازة عيد الأضحى بين القوات الخاص والقطاع الحكومي حيث أن إجازة عيد الأضحى ستكون خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023 للقطاع الحكومي وفق ما قرار رئيس مجلس الوزراء.

إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص 


ويبلغ عدد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص وذكرى ثورة 30 يونيو للعاملين في القطاع الخاص، تبدء اعتبارا من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023.

وتعد إجازة عيد الأضحى إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام كما أنها أيضا أجازة مدفوعة بالنسبة لموظفي القطاع الخاص.

موعد إجازة عيد الأضحى

ويوافق يوم وقفة عرفات الثلاثاء 27 يونيو حيث بدء شهر ذي الحجة 1444هـ فلكيًا  الإثنين الماضي الموافق 19 يونيو وعليه تكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 27 من ذات الشهر ليكن أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكيًا يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو.

- ويوافف الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 إجازة بمناسبة وقفة عرفات 2023


- يوافق الأربعاء 28 يونيو 2023 أول أيام إجازة عيد الأضحى وهو أجازة رسمية 


-  يوافق يوم الخميس 29 يونيو 2023 يوافق ثاني أيام إجازة عيد الأضحى في مصر 2023

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- يوافق يوم الجمعة 30 يونيو 2023 فهو ثالث أيام إجازة عيد الأضحى في مصر 2023
- يوافق يوم السبت 1 يوليو 2023 رابع أيام إجازة عيد الأضحى في مصر 2023

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للقطاع الحكومي والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

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