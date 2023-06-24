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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنت مع المعارضة| ضياء رشوان: المستقبل كان سيصبح مظلما إذا فشلت 30 يونيو

ضياء رشوان
ضياء رشوان

حل ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضيفا على الإعلامي ببرنامج  "ثم ماذا حدث"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية".

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ضياء رشوان : الإخوان حاولوا عزل القضاء ليظهر حكم الجماعة .. فيديو

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الشعب المصري أبدع.. ضياء رشوان: شاركت في ثورة يناير وكنت مع المعارضة|فيديو

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

ضياء رشوان : كنت أحد مؤسسي حركة كفاية | فيديو
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه ظل طيلة عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك منضما لمعسكر المعارضة سواء لسياسته أو لتوريث نجله، كما كان أحد المؤسسين في حركة «كفاية» التي نشطت خلال تلك الفترة.


الشعب المصري أبدع.. ضياء رشوان: شاركت في ثورة يناير وكنت مع المعارضة|فيديو
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن ثورة 25 يناير حدث جديد لم نلمسه من قبل.

وأضاف: "شاركت في ثورة يناير وكنت بمعسكر المعارضة"، لافتا: "99% ممن شاركوا في 25 يناير ليسوا سياسيين".


رشوان : الحوار الوطني أعاد تحالف 30 يونيو .. فيديو
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه من حسن الحظ أن الحديث عن الحوار الوطني يأتي في سياق 30 يونيو، وتعريفه الشخصي العلني والسري والدائم لفهم دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني دعوة إلى إعادة تحالف 30 يونيو.


اِقتنع عنوة أو أقتلك .. رشوان: الإخوان لا يمتلكون إلا السمع والطاعة
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الجيش أعلن عدم السماح بإحباط المصريين إعلاميا.


ضياء رشوان : الإخوان حاولوا عزل القضاء ليظهر حكم الجماعة .. فيديو
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الإخوان حاولوا عزل القضاء ليظهر حكم الجماعة.


ضياء رشوان: ثورة 25 يناير لم تشهد مشاركة من الإخوان
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ثورة 25 يناير 2011 لم تشهد أية صناعة أو مشاركة بأي نسبة تذكر للإخوان، بل كان تاريخ الحركة الوطنية المصرية والشعب المصري، لكن لم يتواجد أفراد جماعة الإخوان إلا بضع شباب منهم.


ضياء رشوان: المستقبل كان سيصبح مظلما إذا فشلت 30 يونيو.. فيديو
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المستقبل كان سيصبح مظلما إذا فشلت ثورة 30 يونيو، ومن ثم من شارك في مسار يمكن أن يكون مميتاً عليه أن يشارك في البناء، والمشاركة في البناء تحتمل الخلاف.


ضياء رشوان: الأجانب رأوا في الإخوان بديلا عن مبارك.. فيديو
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه عقب ثورة 25 يناير 2011 كان لدى المصريين ما يسمي بـ«حلم الإخوان»، في حين كان يرى الأجانب فيهم من سيؤدوا دور البديل: «الناس بدأت تفكر في حاجة تانية بعد 30 سنة من حكم الرئيس الراحل مبارك».


ضياء رشوان: أعداد المشاركين بثورة 30 يونيو أكبر من 25 يناير
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن عددا ضخما من المواطنين ممن كان يطلق عليهم «حزب الكنبة» لم يخرجوا للمطالبة برحيل جماعة الإخوان إلا مع وجود قوى دافعة لهم: «الناس كانوا بيقولوا حزب الكنبة قاعد على الكنبة، واللي خلاهم يتحركوا خوفهم على نفسهم ومن المستقبل، بخلاف تشجيع الأخرين».


ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطني أجمع على استبعاد الإخوان.. فيديو
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الكتل الرئيسية للإخوان لم يصدر عنها إطلاقا حتى الآن رفض للحوار الوطني، والمجموعة الوحيدة التي رفضت هي المجموعة العنيفة للغاية، وهي مجموعة محمد كمال، والتي تسمى بالمجموعات النوعية.    
 

 

 

 

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