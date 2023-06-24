اخبار التوك شو| أمناء الحوار الوطني: أجمعنا على استبعاد الاخوان.. المفتي: نفتخر بوقوفنا في صف الوطن وخدمة الدين والإنسانية

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

مصطفى بكري: الرئيس مؤمن بأهمية الحفاظ على الوطن والوقوف في صف الشعب

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن القوات المسلحة المصرية كانت تتابع المشهد خلال فترة حكم الإخوان، وحذرت الرئيس المعزول محمد مرسي بالخروج من عباءة الجماعة وأن يكون رئيسا لكل المصريين ويلبي مطالب الشعب لكنه رفض.



ضياء رشوان: الحوار الوطني عمل على حلحلة الأوضاع وفتح الجسور المغلقة| فيديو

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدرك أن استمرار الشرعية التي قامت عليها ثورة 30 يونيو، وهي شرعية الشعب، وليست شرعية مؤسسة، وتحولها إلى جمهورية جديدة.



المفتي: نحر الأضحية بعد أيام التشريق جائز بشرط.. فيديو

أكد الدكتور شوقي علَّام- مفتي الجمهورية، أن الفقه الإسلامي فيه من المرونة والسَّعة ما يسمح بالنحر لما بعد أيام التشريق فيما يخص المؤسسات المختصة التي تقوم على صكوك الأضاحي.



شديد الحرارة .. الأرصاد توضح حالة الطقس بالمحافظات غدا

قدم برنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الاولي”، تقريرا بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 23 يونيو بجميع المحافظات والتي جاءت كالتالي:



ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطني أجمع على استبعاد الإخوان.. فيديو

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الكتل الرئيسية للإخوان لم يصدر عنها إطلاقا حتى الآن رفض للحوار الوطني، والمجموعة الوحيدة التي رفضت هي المجموعة العنيفة للغاية، وهي مجموعة محمد كمال، والتي تسمى بالمجموعات النوعية.



المفتي: نفتخر بوقوفنا في صف الوطن وخدمة الدين والإنسانية.. فيديو

رد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، على سؤال حول مدى انزعاجه من الهجوم على شخصه وعلى دار الإفتاء المصرية جراء محاربة الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة.



شوقي علام: الفتاوى الشاذة تحرك الفكر المتطرف والإرهابي.. فيديو

رد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، على سؤال حول مدى انزعاجه من الهجوم على شخصه وعلى دار الإفتاء المصرية جراء محاربة الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة.



الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها

رد هاني أمان، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، على سؤال بشأن اختفاء بعض أنواع السجائر من السوق المصري خلال الفترة الأخيرة.



هل تسبب أمراض القلب تلعثمًا في الكلام .. حسام موافي يجيب| فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن أمراض القلب، لها العديد من المضاعفات التي تؤثر على صحة المريض.



ضياء رشوان: ثورة 25 يناير لم تشهد مشاركة من الإخوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ثورة 25 يناير 2011 لم تشهد أية صناعة أو مشاركة بأي نسبة تذكر للإخوان، بل كان تاريخ الحركة الوطنية المصرية والشعب المصري، لكن لم يتواجد أفراد جماعة الإخوان إلا بضع شباب منهم.

