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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقاء محمد مرسى بالفريق السيسى بقصر القبة.. ويؤكد: المعزول رفض كل الوساطات

مصطفى بكري
مصطفى بكري

حل الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، ضيفاً مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد علي قناة اكسترا نيوز، وحديث مطول حول شهادته عن أحداث ثورة 30 يونيو.

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مصطفى بكري: الإخوان عذبوا 49 شخصًا أمام قصر الاتحادية| فيديو

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بغرض استهداف مصر.. مصطفى بكرى: الدول العربية تتعرض لمؤامرة لزعزعة المنطقة| فيديو

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

 

قبل 30 يونيو.. مصطفى بكرى يكشف تفاصيل لقاء محمد مرسى بالفريق السيسى بقصر القبة
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إنه في يوم 22 يونيو ذهب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والفريق صدقي صبحي رئيس الأركان، وعدد من القادة إلى قصر القبة للجلوس مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وهذا اللقاء استمر لمدة ثلاث ساعات.


بكرى: موقف المشير طنطاوي كان واضحًا بأن الإخوان فصيل معادِ للوطن.. فيديو
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المشير طنطاوي كان موقفه واضحا ومحددا، وقد رفض الوساطة للإخوان لدى الفريق أول عبدالفتاح السيسي، لأنه يدرك أن الإخوان فصيل معادِ للوطن ولا يمكن القبول بأن يكون جزءًا من المنظومة السياسية.


بكري: قائد الحرس الجمهوري لم يستجب لـ مرسي ورفض الاعتداء على المتظاهرين
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن قائد الحرس الجمهوري لم يستجب لضغوط مرسي وقال (لن نعتدي على أي متظاهر)، في أحداث الاتحادية.


مصطفى بكرى: مرسى رفض كل الوساطات فتم إعداد بيان 3 يوليو.. فيديو
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن محمد مرسي رفض كل الوساطات فتم إعداد بيان 3 يوليو، لافتًا إلى أن القوات المسلحة سيطرت على محمد مرسى ومعه رفاعة الطهطاوي وأسعد شيخة في الفيلا التي كانت موجودة في نادي الحدث، بعدما رفضوا الوساطة ورفضوا الاستجابة، ومن ثم ألقى القائد العام البيان الذي شاهدناه، فانفجر الشارع في هذا الوقت.


بكرى: الإخوان كانوا يريدون إنشاء قوات شرطة بديلة.. فيديو
أكد الكاتب الصحفي مصطفي بكري، أن جماعة الإخوان لم يردوا علي بيان أوباما باعتبار القدس عاصمة إسرائيل.


مصطفى بكري: الإخوان عذبوا 49 شخصًا أمام قصر الاتحادية| فيديو
قال الكاتب الصحفي مصطفي بكري، إن أعضاء جماعة الاخوان الإرهابية عذبوا 49 شخصًا، خلال محاولاتهم لفض اعتصام الاتحادية.


بكري: أعضاء من النيابة العامة استقالوا في عهد مرسي للحفاظ على استقلاليتهم
قال مصطفى بكري، الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، إن قضية أحداث الاتحادية تحولت حينها للمستشار مصطفى خاطر وإبراهيم صالح للتحقيق، واللذين أصدرا وأفرجا عن المتظاهرين لأن محضر التحريات كله يؤكد براءتهم من أي اتهام.


مصطفي بكري: العنف الإخواني أشعل المشهد خلال اعتصام الاتحادية
أدلى الكاتب الصحفي مصطفي بكري، بشهادته الخاصة عن ثورة 30 يونيو، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى العاشرة على معركة الخلاص من جماعة الإخوان الإرهابية.


مصطفى بكري: الشعب المصري خرج في الاتحادية لرفض استمرار حكم الإخوان
قال مصطفى بكري، الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، إن أحداث الاتحادية الجميع يعرف أسبابها، حيث خرج الشعب المصري رافضا البيان الدستوري واستمرار حكم الإخوان، والشعار الذي رفع هو «أرحل»، وكان هناك زخم جماهيري.

 

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