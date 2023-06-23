تفاصيل مغادرة شيخ الأزهر حفل تنصيب مرسي.. وكواليس أداء القَسَم.. مصطفى بكري يكشف مفاجآت مدوية في الشاهد| أبرز التصريحات

حل الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، ضيفاً مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد علي قناة اكسترا نيوز، وحديث مطول حول شهادته عن أحداث ثورة 30 يونيو.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

مصطفى بكري: مرسي ادعى في ميدان التحرير عدم ارتدائه واقيا للرصاص

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن محمد مرسي بعد ظهور نتيجة فوزه بالرئاسة، وقبل أداء اليمين الدستورية، ذهب ليؤدي يمين الولاء أمام أعضاء مجلس الشعب المنحل من الإخوان في ميدان التحرير.



مصطفى بكري: مرسي دخل الاتحادية قبل تأدية اليمين وطلب تغيير الأثاث

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن هناك الكثير من الوقائع كانت مقدمات لثورة 30 يونيو وليوم 3 يوليو، ويجب علينا أن نسجلها حتى نوقف الهجمة الشرسة على تزييف تاريخ مصر.



مصطفى بكري: أطلقت هتاف "يسقط حكم المرشد" في جنازة عمر سليمان

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إنه كان يعرف من هم الإخوان، عبر قراءة كتبهم، ومعرفتهم عن قرب في مجلس الشعب، وتعاملهم مع قضية التمويل الأجنبي، وغيرها.



مصطفى بكري: أخبرت المشير طنطاوي أني حزين لأن من يحكم مصر إخواني

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إنه التقى المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، عقب فوز محمد مرسي بالانتخابات، وأخبرته أني حزين لأن هناك إخواني يحكم مصر.



بكري : مرسي ذهب إلى ميدان التحرير لتأدية القسم أمام الإخوان.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن محمد مرسي ذهب إلى ميدان التحرير لتأدية القسم أمام الإخوان.



مصطفى بكري: أشكر "المتحدة" على توثيق أحداث 30 يونيو .. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن شهادته بشأن ثورة 30 يونيو 2013.

قال خلال لقائه الخاص مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء أمس الخميس :"اسمح لي أن أوجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ لأنها أفسحت المجال لحلقات هى عبارة عن توثيق تليفزيوني مهم، سيكون له أثر كبير، خاصة مع استعراضي لبعض الأسماء التي بدأت بها حلقاتك فهم شركاء وطرف أساسي وشاهد عيان على الأحداث التاريخية التي مرت بمصر".



مصطفى بكري يكشف تفاصيل مغادرة شيخ الأزهر حفل تنصيب مرسي.. فيديو

قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن محمد مرسي بعد حلفه اليمين الدستورية بالمحكمة الدستورية اتجه لجامعة القاهرة للاحتفال بتنصيبه بحضور العديد من القيادات.



بكري: توقعت فوز شفيق بالرئاسة ولكن الأحداث دفعت لإعلان مرسي.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه كان يتوقع فوز أحمد شفيق بالرئاسة ولكن تداعيات الأحداث دفعت الأمور إلى إعلان فوز مرسي.



مصطفى بكرى: مرسى شكك فى دور المحكمة الدستورية يوم تنصيبه.. فيديو

قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، إنه في يوم الاحتفال بتنصيب مرسي في جامعة القاهرة، عند دخول البلتاجي حدثت هتافات، ووقتها انتفض اللواء حسن الرويني، وقال لبديع: "هو دا اللي اتفقنا عليه"، ليرد عليه "خلاص هاتصرف".



مصطفى بكري: الكونجرس قدم مليار و200 مليون في 2011 لصناعة الفوضى في مصر

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن الكونجرس الأمريكي قدم 40 مليون دولار لنحو 600 منظمة في مصر، وبلغ قيمة ما قدموه لصناعة الفوضى في مصر من يناير 2011 نحو مليار و200 مليون جنيه.



هاتولي المحكمة هنا .. بكري يكشف كواليس أداء المعزول القَسَم.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس المعزول محمد مرسي كان يرغب في أن تنتقل المحكمة الدستورية إليه؛ لأداء القَسَم، إلاّ أن طلبه قوبل بالرفض.



مصطفى بكري يكشف تفاصيل تنبؤ المشير طنطاوي بزوال الإخوان بعد عام.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، كيف تنبأ المشير محمد طنطاوي، بزوال حكم الإخوان بعد عام واحد من حكمهم.