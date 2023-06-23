عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل مغادرة شيخ الأزهر حفل تنصيب مرسي.. وكواليس أداء القَسَم.. مصطفى بكري يكشف مفاجآت مدوية في الشاهد| أبرز التصريحات

مصطفى بكري
مصطفى بكري

حل الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، ضيفاً مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد علي قناة اكسترا نيوز، وحديث مطول حول شهادته عن أحداث ثورة 30 يونيو.

txt

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تنبؤ المشير طنطاوي بزوال الإخوان بعد عام.. فيديو

txt

مصطفى بكري: الكونجرس قدم مليار و200 مليون في 2011 لصناعة الفوضى في مصر

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

مصطفى بكري: مرسي ادعى في ميدان التحرير عدم ارتدائه واقيا للرصاص
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن محمد مرسي بعد ظهور نتيجة فوزه بالرئاسة، وقبل أداء اليمين الدستورية، ذهب ليؤدي يمين الولاء أمام أعضاء مجلس الشعب المنحل من الإخوان في ميدان التحرير.


مصطفى بكري: مرسي دخل الاتحادية قبل تأدية اليمين وطلب تغيير الأثاث
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن هناك الكثير من الوقائع كانت مقدمات لثورة 30 يونيو وليوم 3 يوليو، ويجب علينا أن نسجلها حتى نوقف الهجمة الشرسة على تزييف تاريخ مصر.


مصطفى بكري: أطلقت هتاف "يسقط حكم المرشد" في جنازة عمر سليمان
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إنه كان يعرف من هم الإخوان، عبر قراءة كتبهم، ومعرفتهم عن قرب في مجلس الشعب، وتعاملهم مع قضية التمويل الأجنبي، وغيرها.


مصطفى بكري: أخبرت المشير طنطاوي أني حزين لأن من يحكم مصر إخواني
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إنه التقى المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، عقب فوز محمد مرسي بالانتخابات، وأخبرته أني حزين لأن هناك إخواني يحكم مصر.


بكري : مرسي ذهب إلى ميدان التحرير لتأدية القسم أمام الإخوان.. فيديو
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن محمد مرسي ذهب إلى ميدان التحرير لتأدية القسم أمام الإخوان.


مصطفى بكري: أشكر "المتحدة" على توثيق أحداث 30 يونيو .. فيديو
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن شهادته بشأن ثورة 30 يونيو 2013.

قال خلال لقائه الخاص مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء أمس الخميس :"اسمح لي أن أوجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ لأنها أفسحت المجال لحلقات هى عبارة عن توثيق تليفزيوني مهم، سيكون له أثر كبير، خاصة مع استعراضي لبعض الأسماء التي بدأت بها حلقاتك فهم شركاء وطرف أساسي وشاهد عيان على الأحداث التاريخية التي مرت بمصر".


مصطفى بكري يكشف تفاصيل مغادرة شيخ الأزهر حفل تنصيب مرسي.. فيديو
قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن محمد مرسي بعد حلفه اليمين الدستورية بالمحكمة الدستورية اتجه لجامعة القاهرة للاحتفال بتنصيبه بحضور العديد من القيادات.


بكري: توقعت فوز شفيق بالرئاسة ولكن الأحداث دفعت لإعلان مرسي.. فيديو
قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه كان يتوقع فوز أحمد شفيق بالرئاسة ولكن تداعيات الأحداث دفعت الأمور إلى إعلان فوز مرسي.


مصطفى بكرى: مرسى شكك فى دور المحكمة الدستورية يوم تنصيبه.. فيديو
قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، إنه في يوم الاحتفال بتنصيب مرسي في جامعة القاهرة، عند دخول البلتاجي حدثت هتافات، ووقتها انتفض اللواء حسن الرويني، وقال لبديع: "هو دا اللي اتفقنا عليه"، ليرد عليه "خلاص هاتصرف".


مصطفى بكري: الكونجرس قدم مليار و200 مليون في 2011 لصناعة الفوضى في مصر
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن الكونجرس الأمريكي قدم 40 مليون دولار لنحو 600 منظمة في مصر، وبلغ قيمة ما قدموه لصناعة الفوضى في مصر من يناير 2011 نحو مليار و200 مليون جنيه.


هاتولي المحكمة هنا .. بكري يكشف كواليس أداء المعزول القَسَم.. فيديو
قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس المعزول محمد مرسي كان يرغب في أن تنتقل المحكمة الدستورية إليه؛ لأداء القَسَم، إلاّ أن طلبه قوبل بالرفض.


مصطفى بكري يكشف تفاصيل تنبؤ المشير طنطاوي بزوال الإخوان بعد عام.. فيديو
كشف الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، كيف تنبأ المشير محمد طنطاوي، بزوال حكم الإخوان بعد عام واحد من حكمهم.

مصطفى بكري أحداث ثورة 30 يونيو 30 يونيو أعضاء مجلس الشعب أداء اليمين الدستورية مرسي الكاتب الصحفي مصطفى بكري المشير طنطاوي ثورة 30 يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

بعد تطبيق الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار السجائر الرسمية وموعد انخفاضها

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

الجزيرة قرر الاستغناء عنه | شوبير يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن بن شرقي

ترشيحاتنا

كنت مستهدفة.. إلهام شاهين: أنا أول واحدة رفضت حكم جماعة الإخوان الإرهابية|فيديو

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

أسامة حسن : لاعب بالأهلي يوقع للزمالك رسميا وآخر معار يقترب

إعلامي يعلن شرط فيوتشر للموافقة على رحيل بوبو للأهلي

عروض الخليج |إعلامي يوجه رسالة تحذيرية لمجلس إدارة الأهلي بشأن كولر

تفاصيل مغادرة شيخ الأزهر حفل تنصيب مرسي.. وكواليس أداء القَسَم.. مصطفى بكري يكشف مفاجآت مدوية في الشاهد| أبرز التصريحات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسكان البديل.. ثقافة الإسكندرية تناقش أسس التغذية السليمة بـ «بشاير الخير»|صور

افتكروها سمكة قرش .. كائن بحري يفاجىء أطفال يلعبون في مالطا.. فيديو

فرحة عيد الأضحى في لوحات فنية لأطفال الغربية|صور

أشعلت السوشيال ميديا .. شاهد| داليا البحيري بفستان صيفي أنيق

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ