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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تنبؤ المشير طنطاوي بزوال الإخوان بعد عام.. فيديو

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

كشف الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، كيف تنبأ المشير محمد طنطاوي، بزوال حكم الإخوان بعد عام واحد من حكمهم.

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مصطفى بكري: الكونجرس قدم مليار و200 مليون في 2011 لصناعة الفوضى في مصر

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مصطفى بكرى: مرسى شكك فى دور المحكمة الدستورية يوم تنصيبه.. فيديو

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه بعد تنصيب "مرسي"، قابل المشير و سأله "مكشر ليه؟"، فرد عليه: "اللي بيحكم مصر النهاردة إخواني وأنت عارف قلبهم"، قال لي: "وأنا مسئوليتي إيه"، وسأل عن كلام الناس فأخبره أنهم يقولون إن المجلس العسكري هو من أحضر الإخوان، وسأله عن رأيه في ذلك.  


وتابع، أن المشير "طنطاوي"، قال له إن 3 مليون مصري تركوا الانتخابات وذهبوا للساحل الشمالي، وأنه كان مع أعضاء المجلس العسكري، وبمجرد دخوله للحمام وعودته وجد "مرسي" أعلن فوزه بالانتخابات.

 

وأضاف المشير: "الإخوان خلال 7 أو 8 شهور أديهم سنة والشعب هو اللي هايمشيهم لن نأخذ شيء ضدهم، لأنهم سيقصون الناس ويفتعلوا المشاكل ولن يستطيعوا حلها، ونحن معهم طالما هم مع الشعب المصري، ولكن لو الشعب ليس معهم فنحن مع الشعب".  

وأكد "بكري"، أن الأحداث التي شهدتها مصر كانت تنبئ بتحقيق كلام المشير على أرض الواقع واأدلة ذلك أن محمد مرسي بعد وصوله للحكم عمل إلغاء الاعلان الدستوري المكمل.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

مصطفى بكري 30 يونيو الإعلان الدستوري الدكتور محمد الباز الشعب المصري الشركة المتحدة المشير طنطاوي

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