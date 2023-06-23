بكري : مرسي ذهب إلى ميدان التحرير لتأدية القسم أمام الإخوان.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن محمد مرسي ذهب إلى ميدان التحرير لتأدية القسم أمام الإخوان.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن قائد الحرس الجمهوري أكد ارتداء مرسي قميصاً مضادًا للرصاص في ميدان التحرير.



وتابع: "بعد أن قام بتأدية صلاة الجمعة في المسجد الأزهر، وكان الخطيب هو وزير الأوقاف في هذه الفترة، يوصيه خيراً بالناس، وفي مساء هذا اليوم ذهب مرسي لميدان التحرير ليؤدي القسم أمام أعضاء مجلس الشعب من الإخوان الذين كانوا موجودين في الميدان وأمام هذا الجمع الكبير من الإخوان والسلفيين وقال "أنا جيت لكم وأنتم الشعب وأنتم المرجعية والأساس"، وفي هذا الوقت أقسم أنه لا يخاف وفتح الجاكت وقال إنه لا يرتدي قميص واقي للرصاص، ووقتها خرج قائد الحرس الجمهوري وصرح أنه يرتدي قميص واقي من الرصاص تم استيراده من ألمانيا.