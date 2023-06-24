من داخل مصنع mcv.. جابر القرموطي على كرسي قيادة أحد الأتوبيسات المصدرة للخارج (فيديو)

عرض الإعلامي جابر القرموطي، تقريرًا عن مراحل تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين في مدينة الصالحية الجديدة، في تقرير ميداني حضره بنفسه من داخل مصنع mcv المسؤول عن تصنيع هذه الأتوبيسات وتصديرها للخارج.

وحرص "جابر القرموطي"، خلال التقرير، المعروض من خلال برنامجه "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، على تجربة كرسي القيادة في أحد الأتوبيسات، والسير على مراحل تصنيع الأتوبيس بشكل تدريجي من البداية للنهاية.

الطلبة في مدرسة mcv

وتحدث "جابر القرموطي"، مع أحد سائقي الأتوبيسات، والذي تحدث أن بعض الطلبة في مدرسة mcv تتدرب داخل المصنع، والعمل على تأهيلهم فيما يتعلق بالأتوبيسات، والتي يتم العمل على تصنيعها وتصديرها إلى الخارج سواء إلى إنجلترا أو أفريقيا.

