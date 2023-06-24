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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يشارك مرانه اليوم داخل الجيم.. شاهد

صدى البلد

شارك محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي، فيديو من مران اليوم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهر محمد صلاح بلياقة بدنية على أحد اجهزة الجيم، في تمرينة قوية مستعرضا قدرته، ولاق تفاعلا كبيرا من الجمهور.

وأكدت شبكة قنوات "الكأس" القطرية، دخول النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، قائمة اهتمامات نادي الهلال السعودي، لضمه خلال الصيف الجاري.


وكتب الحساب الرسمي للشبكة القطرية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" مصادر للكأس: أسطورة ليفربول الإنجليزي الدولي المصري محمد صلاح أحد أهداف نادي الهلال السعودي لتدعيم صفوف الزعيم الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".


وكان الهلال السعودي حاول التعاقد مع ليونيل ميسي في الصيف الحالي، لكن النجم الأرجنتيني اختار الانضمام لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.

ويرتبط النجم المصري محمد صلاح بعقد مع نادي ليفربول حتى صيف 2025، يذكر أن محمد صلاح انضم لنادي ليفربول الإنجليزي في عام 2017، قادما من نادي روما الإيطالي، في صفقة بلغت فيمتها المالية 42 مليون يورو.

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