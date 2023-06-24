عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قطار المشاعر المقدسة.. راحة لضيوف الرحمن و"البيئة".. تفاصيل

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا عن  قطار المشاعر المقدسة، إذ ذكرت أنه واحدًا من أبرز المشروعات التي نفذتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

ويسهم قطار المشاعر المقدسة في نقل مئات الآلاف من الحجاج بين المشاعر، فبالإضافة إلى وصول هذا العدد الكبير من الحجاج بيسر وسهولة لأداء مختلف المناسك في وقت قصير مقارنة بوسائل النقل الأخرى، فإن وجود القطار يسهم في إزاحة ما يقارب 50 ألف حافلة ركاب من الطرق أثناء موسم الحج، وهو ما يخفض من الازدحامات المرورية، وكذلك يسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية.

ويعتبر قطار المشاعر المقدسة من القطارات صديقة البيئة، إذ يعمل بالطاقة الكهربائية وهو الأمر الذي يجعل مستوى انبعاثاته الكربونية صفرياً، ويسهم في الحفاظ على البيئة في منطقة المشاعر المقدسة، والحفاظ على الصحة العامة لحجاج بيت الله الحرام.

وقطار المشاعر المقدسة هو قطار كهربائي ترددي، صُمّمَ ليخدم ضيوف الرحمن في موسم الحج من كل عام، إذ ينقلهم بين المشاعر المقدسة في كلٍ من منى وعرفات ومزدلفة، ودخل الخدمة في نوفمبر من عام 2010، وذلك بعد قرابة العامين من بدء أعماله الإنشائية، والتي نفذت عبر الشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية السعودية المحدودة .

ويعمل قطار المشاعر المقدسة على خط حديدي يبلغ طوله 18 كيلومترًا، ينطلق من منطقة تخزين القطارات ليعبر تسع محطات؛ بواقع 3 محطات في كل مشعر (عرفات ومزدلفة ومنى).

وتبلغ سرعة القطار 80 كيلو مترًا في الساعة، ويستطيع قطع المسافة بين منى وعرفات خلال قرابة 20 دقيقة.

قطار المشاعر المقدسة

ويضم أسطول قطار المشاعر المقدسة 17 قطارًا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد 3 آلاف راكب، في حين إن سعة القطار المقعدية تبلغ 20٪ من مجموع ركابه، لتبلغ بذلك طاقة قطار المشاعر المقدسة الاستيعابية 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، ويسهم في نقل ما يزيد على 350 ألف حاج في حركته لنقل الحجاج بين مختلف المشاعر المقدسة.

كما روعي في تصميم المحطات عدد أبواب الدخول والخروج للقطار والبالغ عددها 60 بابًا لكل جانب، حيث تحتوي المحطات على ذات العدد من الأبواب لتسهم في دخول وخروج سلس للحجاج أثناء رحلتهم على متن القطار.

قطار المشاعر المقدسة المملكة العربية السعودية حجاج بيت الله الحجاج البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

جريمة مروعة بالجيزة.. عاطل ينهي حياة شقيقه الأكبر وزوجته طعنا في الشارع

انقلبت على بوتين .. هل تكتب فاجنر نهاية روسيا ؟

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

دبدوبة.. والد حسام حبيب يثير الجدل بعد خلافه مع ابنه |فمن يقصد؟

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

ترشيحاتنا

المواجهة بحزم.. الحكومة تحذر من التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد

بسبب التمرد المسلح .. تحذير عاجل من روسيا إلى الدول الغربية

مقبرة زعيم مصر بهذا الشكل!.. سر غضب رئيس الوزراء من قبر أحمد عرابي

غرفة عمليات بعثة الحج المصرية بالأراضي المقدسة تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن

النوم أمام المروحة في الليل يصيبك بـ 3 مشاكل قوية| اكتشف الحلول

أسعار رينو لوجان الجديدة.. اعرف بكام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقر الدم خطر ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.. احذروه  

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

ماذا يحدث عند وضع زيت جوز الهند على الرموش؟.. نتائج مبهرة

علامات تدل على الإصابة بجلطة اليد

فيديو

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ