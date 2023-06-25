رسميا.. توزيع أوراق الإجابة قبل الامتحان بـ 10 دقائق بلجان الثانوية العامة

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

حيث وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جميع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بتوزيع أوراق الإجابة قبل موعد بدء الامتحان بعشرة دقائق.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماته العاجلة الصادرة لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، بضرورة توزيع ورق الأسئلة فى الموعد المحدد مع بداية الامتحان.

جدير بالذكر أن اليوم هو آخر امتحان ثانوية عامة قبل إجازة عيد الأضحى 2023 .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، منح طلاب الثانوية العامة 2023 إجازة من امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023 ، على أن يتم استئناف امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف بعد إجازة عيد الأضحى 2023 ، مشددا على امتحانات الثانوية العامة 2023 مستمرة عقب عيد الأضحى المبارك ووفقًا للجدول المحدد، حيث سيتم اسئناف الامتحان يوم الأحد الموافق 2/7/2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم بعد إجازة عيد الأضحى 2023

الاحد 2 يوليو : الفيزياء

الخميس 6 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الاحد 9 يوليو : الجيولوجيا

الخميس 13 يوليو : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة بعد إجازة عيد الأضحى 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل والتكامل

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي بعد إجازة عيد الأضحى 2023