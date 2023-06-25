القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يختتم فعاليات المعسكر التدريبي "من التحدي إلى الفكرة"

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات المعسكر التدريبي التفكير التصميمي "من التحدي إلى الفكرة"، والذي استمرت فعالياته لمدة خمسة أيام متصلة.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن هذا المعسكر يأتي كأولي فعاليات مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية والمستدامة والذي يمثل مركز متكامل لدعم ريادة الأعمال والابتكار والممارسات المتميزة لريادية الأعمال المستدامة والمبتكرة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضافت شريف ، أن أهداف المعكسر التدريبي تتمثل في وصف العملية المنهجية لتحديد وحل المشاكل، إيجاد إطار عمل ناجح ومثمر وفق منهجيات التفكير التصميمي، التعريف بالأدوات التي يمكن استخدامها في كل مرحلة وفقا لمعطيات كل مشروع، إلى جانب تحديد المشكلات بشكل علمي مبني على المستخدم، وضع تصور للحلول الممكنة، تنفيذ نماذج أولية لهذه الحلول وتجربتها والتوصل إلى الحلول النهائية، وتصميم نموذج لخطة عمل ناجحة تلائم احتياجات المستخدم وتستطيع المنافسة في السوق.



من جانبها، أكدت الدكتورة هبة مدحت زكي مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار إن المركز يسعى إلى تمكين الشباب المصري من رواد الأعمال وخلق عقلية ريادية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة تساعد على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتي تتقاطع مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وتابعت: كما يهدف المركز إلى تحقيق التنسيق والدعم فيما بين الفاعلين في بيئة ريادة الأعمال في مصر بشكل يحسن من الخدمات اللازمة لرواد الأعمال ويشجع الشركات الناشئة على بدء أعمالها.

ويأتي المعسكر التدريبي لتوليد الأفكار: التفكير التصميمي من التحدي إلى الفكرة تحت مظلة مختبر الابتكار المستدام أحد برامج المركز، والذي يستهدف في أولى دوراته خريجي برنامج كن سفيرا من الدفعة الثانية. ويسعي المعسكر خلال أسبوع مساعدة الشباب من خريجي البرنامج على تطوير أفكارهم والمساعدة على تحويلها إلى مشروعات عاملة في السوق المصري.