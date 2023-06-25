إيسترن كومباني توقع بروتوكول تعاون لكفالة 5 غرف إقامة بمستشفى الناس

وقعت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بروتوكول تعاون مع مستشفى الناس الخيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي بالمجان، بهدف المساهمة في كفالة 5 غرف إقامة بالمستشفى.

يعد بروتوكول التعاون لرعاية الغرف بارقة أمل جديدة لعدد كبير من المرضي الأطفال، فالغرفة الواحدة تساهم في رعاية 37 مريضا سنوياً، سواء الأطفال الذين يقضون فترة نقاهتهم بعد إجراء التدخلات الجراحية، أو ممن يتم تحضيرهم لإجراء العمليات المختلفة.

وتحرص الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" على تعزيز جهودها في إطار المسئولية المجتمعية من خلال الاتفاقية لتقديم الرعاية الصحية الجيدة للمرضى ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، كأحد أهداف التنمية المستدامة لخلق جيل يتمتع بصحة أفضل ليكون قادر على العمل والبناء، فضلاً عن التعاون مع مستشفى الناس للاستمرار في تقديم أفضل خدمة صحية على أعلى مستوى للمرضى، خاصة أن قطاع الصحة على رأس القطاعات التي توليها الشركة اهتماماً، خاصة في إطار تعزيز جهود مؤسسات المجتمع المدني لخلق فرص حياة أفضل للفئات الأولى بالرعاية.

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، إن الشركة تضع ملف الرعاية الصحية على رأس أولوياتها الخاصة بالمسئولية الاجتماعية، ومستمرة في دعم الملف الطبي في مصر ومساندة دور الدولة في هذا الإطار من خلال دعم جميع الجهات الطبية والمستشفيات التي تقدم خدماتها المختلفة بالمجان حرصاً على تقديم خدمات طبية متكاملة للفئات المستحقة والمواطنين الأولى بالرعاية، ضمن الجهود الرامية لتعزيز جهود مؤسسات العمل الأهلي ودور القطاع الخاص في هذا المجال، مؤكداً استمرار “إيسترن كومباني” في تقديم جميع أوجه الدعم من أجل الوصول إلى مستوى عال من الخدمات الصحية والطبية.

من جانبه، أعرب أيمن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود الخيرية- مستشفى الناس عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، مثمنا دور الاتفاقية في كفالة غرف المرضى، لما له من أثر ملموس في رعاية عدد أكبر من المرضى.

وأكد عباس أن مستشفى الناس تقدم أفضل خدمة طبية عالمية بالمجان للمرضى، وتستقبل الحالات من مرضى القلب والجهاز الهضمي دون تمييز، لافتاً إلى أن التكاتف والتكافل هو السبيل إلى تحقيق الحلم المنشود في القضاء على قوائم الانتظار وعلاج أكبر عدد من الحالات.

جدير بالذكر أن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية مصنفة من أقوى 50 شركة في مصر لعام 2023 حسب "فوربس" الشرق الأوسط، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بجميع الأسواق المحلية والخارجية.

ويعد مستشفى الناس مؤسسة غير هادفة للربح، وقامت بتقديم 303322 خدمة طبية ل 9860 مريض منذ افتتاحها سنة 2019، ويفتح المستشفى أبوابه لمرضى أمراض القلب المزمنة وعلاجهم بأحدث الطرق الطبية ووفقاً لأحدث المعايير والضوابط العالمية، وأعلنت المؤسسة مؤخراً عن افتتاح قسم لعلاج أمراض الهضمي برئاسة الطبيب المصري العالمي الدكتور كريم أبو المجد.

الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة من أقوى 50 شركة مصرية لعام 2023 حسب "فوربس" الشرق الأوسط، ومصنفة كأغلى علامة تجارية في التبغ بالشرق الأوسط.

وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بجميع الأسواق المحلية والخارجية، وهي حاصلة على المواصفة الدولية (آيزو 9001:2015).

وتنتج الشركة منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.