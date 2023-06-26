صحة الإسكندرية: إخراج مصاب واحد من تحت أنقاض العمارة المنهارة بسيدي بشر

قالت أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، إنه فور تلقي بلاغ بغرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة بخصوص انهيار عقار في منطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية، أنه تم إخراج مصاب واحد من أسفل العقار المنهار، وتم تحويله إلى مستشفى شرق المدينة، وحالته من بسيطة إلى متوسطة حيث أصيب بجرح قطعي.

وتابعت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندري، أنه أثناء تواجد الأطقم الطبية بمكان الحادث والتعامل بالمعدات من أجل اخراج المصابين حدث انفجار فجائي وتمت السيطرة عليه فور حدوثه.