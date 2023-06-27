باكستان ترفع سعر الفائدة إلى 22 %

أعلن البنك المركزي الباكستاني، اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، عن رفع سعر الفائدة المصرفية إلى 22 في المئة، للسيطرة على التضخم.

وبحسب بيان رسمي اليوم، فقد أوضحت لجنة السياسة النقدية في البنك أنه تم رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 22%.

وذلك بسبب زيادة مخاطر التضخم التي أعقبت الإعلان عن ميزانية السنة المالية الجديدة في وقت سابق من الشهر الجاري، إضافة إلى قرار رفع القيود على الواردات.



وأضافت اللجنة في بيان اليوم أنها تنظر إلى هذه الإجراءات على أنها ضرورية في سياق استكمال برنامج صندوق النقد الدولي قيد المفاوضات حالياً.