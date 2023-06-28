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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| أشهر جزارة في الإسماعيلية وتفاصيل طقس العيد ونفرة الحجاج من عرفات

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو الثلاثاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

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دعاء صلاح الجمل لمصر وشعبها من جبل عرفات.. فيديو


أشهر جزارة في الإسماعيلية: أتمنى الارتباط برجل شهم وجدع

روت الجزارة إسلام حسن، أشهر جزارة في الإسماعيلية والمعروفة بـ"لومة"، تفاصيل وكواليس عملها في مهنة الجزارة، مشيرة إلى أن الجميع يثق فيها واعتقدوا في البداية أنها طبيبة، مشددة على أنها غيرت الصورة المعروفة بأن المرأة لا تقدر على العمل في محل جزارة.


عمرها 57 الف عام.. اكتشاف نقوش في كهف بفرنسا..فيديو

عرضت فضائية " العربية تقريرا، عن اكتشاف نقوش قديمة على جدار أحد الكهوف في وادي لوار في فرنسا.


فيديو | ضيوف الرحمن يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
عرضت فضائية “الأولي” لقطات فيديو بعنوان، ضيوف الرحمن يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

بعد تصدره التريند.. الطيار المفاجئ لوالدته: رتبت كل شيء لإسعادها
تحدث الطيار عبد الله بهي، كواليس مفاجئته لوالدته وقيادته لطائرة أقادتها للحج، قائلا: إنه قال لوالدته من أجل مفاجئتها إنه ذاهب لرحلة أخرى دون قيادته لرحلتها لظروف معينة.

عالم أزهري: عرفة هو يوم تحقيق الرغبات وإستجابة الدعوات
قال محمد عماد الخولي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إنه يجب علينا أن ندرك اهمية يوم عرفة من أيام الله عز وجل، مشيرا إلى أن هذا اليوم النبي محمد صلي الله عليه وسلم قال إنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة.

بطلق ناري في ظهرها.. طفل يقتل أمه وجنينها بالخطأ في أمريكا| شاهد
أطلق طفل في الثانية من عمره النار بالخطأ على والدته  الحامل وأصاب ظهرها بمسدس غير مخزن في مكان آمن، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم التفاصيل.

تؤدي إلى الوفاة.. الطب البيطري يحذر من تناول الكبدة نيئة
حذرت نعمة عارف، مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري القاهرة، من تناول الكبدة نيئة، قائلة: لو الكبدة سليمة وصحيحة يمكن تناولها نيئة، ولكن في حالة عدم التأكد من مصدرها وطريقة ذبحها يكون الأمر خطرا.

أمين الفتوى يكشف عن شروط وأحكام وأفضل وقت للأضحية
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شروط الأضحية أولا أن تكون من الانعام، اى الخراف والماعز والأبقار والجواميس والقبل، أما أى شئ أخر كطيور وأسماك وغيرها لا يصلح للأضحية، إلى جانب أن تكون الانعام وافية السن، فالسن فى الضأن ما كان ستة أشهر فأكثر وفقا لما ذكره الفقهاء، والماعز ماكان عاما فأكثر، أما للأبقار فما كان عامين فأكثر، والإبل خمس سنوات.

 

حبس|تفاصيل جديدة حول عقار الإسكندرية المنهار.. فيديو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان:"انتشال الجثث من تحت أنقاض عقار الإسكندرية المنهار ".

 

دعاء صلاح الجمل لمصر وشعبها من جبل عرفات.. فيديو

قدمت قناة الناس، نقلا مباشرا من جبل عرفات بالأراضى المقدسة، دعاء الدكتور صلاح الجمل، لمصر ولشعبها وأهلها "بارك الله فى بلدنا، وتجلى على أرضها وشعبها يا الله يا أرحم الراحمين".

 

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