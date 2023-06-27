فاجنر وتجارة الذهب.. الولايات المتحدة تعلن تفاصيل العقوبات الجديدة على روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات جديدة على 4 شركات على صلة بمجموعة فاجنر العسكرية الروسية.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها، إن الشركات التي تشملها العقوبات تعمل في جمهورية إفريقيا الوسطى وروسيا وتورطت بتجارة الذهب غير المشروعة لتمويل مجموعة فاجنر.

وأضافت الوزارة في بيانها: "سنلاحق تجارة الذهب غير المشروعة التي تمول الصراعات والإرهاب".

وعلى جانب آخر، هدد الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على دول تساعد روسيا بالالتفاف على العقوبات.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي بيوتر واوزيك، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي بدأ العمل على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا ويهدف إلى استهداف أربعة قطاعات رئيسية للاقتصاد الروسي.

وتابع في تصريح لوكالة الصحافة البولندية: "نحن نعمل بالفعل على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات"، مضيفا أن وارسو تخطط "لإزالة أربعة مكونات توفر لروسيا موارد مالية كبيرة".