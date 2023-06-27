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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

الزمالك
الزمالك

علّق محمد صلاح عبدالفتاح الخبير التحكيمي، على الحالات التحكيمية الهامة في مباراة الزمالك وغزل المحلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد صلاح عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامة عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2FM: ‏مبدئياً هدف الزمالك الأول من فاول غير صحيح".

 

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‏وتابع الخبير التحكيمي :"كذلك طريقة التنفيذ أيضاً غير صحيحة وقرار أحمد الغندور الأول بإلغاء الهدف كان قراراً صحيحاً لأن أحمد فتوح لمس الكرة فقط ولم يحركها بكامل استدارتها من مكانها".

وأكمل:" ‏تدخل هشام القاضى حكم تقنية الفيديو تدخل غير قانونى يشبه تدخل ميدو سلامه فى هدف الأهلى فى مرمى البنك الموسم الماضى".

وأضاف محمد صلاح:" ‏بروتوكول الـVAR لا يسمح لحكم الفيديو بالتدخل فى تنفيذ اللعبة وبالتالى يمكن اعادة المباراة بسبب خطأ فى تطبيق القانون إذا اعترف حكم المباراة بالخطأ".

واختتم: "‏هدف غزل المحلة الملغي سليم لأن لاعب الغزل لم يتداخل فى الكرة وهو متسلل وبمجرد لعب المثلوثي الكرة أصبحت لعبة جديدة وبالتالي إلغاء الهدف قرار خاطئ".

الأهلى الخبير التحكيمي الدوري المصري الزمالك الزمالك وغزل المحلة

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