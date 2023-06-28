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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن الغربية توزع أضاحيها على الأسر الأكثر احتياجا

لحوم الأسر والعائلات
لحوم الأسر والعائلات

بدأت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بدعم من جمعية الأورمان، اليوم "الأربعاء" أول أيام عيد الأضحى المبارك، في توزيع أضاحيها على الأسر الأكثر احتياجا بمراكز ومدن المحافظة، تحت رعاية  الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

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واكد أحمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خصصت كمية 53 ألف كيلو لحوم بلدى ومستوردة  يتم توزيعها تباعا على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم، من أبناء محافظة الغربية.

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وأشار، إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

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