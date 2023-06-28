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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط 3 ركاب في مطار القاهرة بحوزتهم تشكيلة مخدرات متنوعة.. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، ثلاثة ركاب الاول أجنبي من اصل مصري والاثنين الآخرين مصريين بحوزتهم مخدرات متنوعة.

الحالة الاولي كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط النمساوية القادمة من فيينا حيث تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته ٦ اكياس بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر و انبوب به نفس المخدر و ١٥ قرص لعقار مدرج بجداول المخدرات.

تم الضبط بواسطة كل من أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية و عماد سيد حسين مأمور التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة كريم نادي مأمور الجمرك و أحمد علي الشريف رئيس القسم تحت اشراف خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣.

والحالتين الثانية والثالثة كانتا أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس حيث تم ضبط راكبين مصريين بحوزة الاول ١٥٠ قرص لعقار الترامادول المخدر وبحوزة الثاني ٦٠٧ قرص لنفس العقار المخدر

تم الضبط بواسطة كل من محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر في الحالتين و محمد رمضان مكاوي و يوسف أحمد يوسف مأمورا الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة كل من أسامة عبد العزيز و احمد شاكر عبد الوهاب مأمورا الجمرك تحت اشراف هاني ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣.

وأمر احمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول كما امر رضا ابو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضري ضبط أرقام ١٦٢ و١٦٣ لسنة ٢٠٢٣ لكل من الراكبين الثاني والثالث وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي الذي احال الركاب الثلاثة للنيابة المختصة.

 

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