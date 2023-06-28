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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مطربة راب شهيرة تضرب حبيبها بالهاتف المحمول في وجهه

ليل اوزى فيرت
ليل اوزى فيرت

اعتدت مطربة الراب جى تى على حبيبها ليل اوزى فيرت فى حفل توزيع جوائز bet حيث قامت بضربه بهاتفها الخاص. 

وتداول موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو للمغنية جى تى من حفل جوائز BET وهي تهاجم حبيبها "أوزي" بألفاظ بذيئة. 

وكشف البعض أن السبب فيما أقيمت عليه جى تى هو الغيرة على ليل اوزى فيرت من المغنية ايس سبايس.

شاهد الفيديو هنا  

بينما كشف فريق إدارة أعمال المغنية جي تي في تصريحات لموقع TMZ أن المطربة أيس سبايس لم تكن متسببة في الشجار بينها وبين ليل أوزي، بل إنها غضبت بسبب خسارتها لمقعدها.

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ليل أوزي فيرت

ليل أوزي فيرت هو مغني راب وهيب هوب أمريكي من فيلاديلفيا ولد في 31 يوليو 1995 كانت انطلاقته الموسيقية بإطلاقه لأغنية موني لونجر التي لاقت تجاوبا إيجابيا من النقاد وأغنية ليل أوزي فيرت في إي ذي ورلد.

أفضل ما يعرف به علي المستوي الموسيقى أغنية «باد وبوجي» باد أند بوجي مع فرقة الهيب هوب الأمريكية " ميغوس". 

احتلت الأغنية المركز الأول في ترتيب أغاني الولايات المتحدة الأمريكية بيلبورد هوت 100 وفي عدد أخر من البلدان، أطلق في أغسطس 2017 أول ألبوم له تحت اسم إل يو في إيز رايج واحتل المرتبة الأولي في ترتيب الألبومات الأمريكية بيلبورد200 .

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