غلق باب التقديم للدراسات العليا بـ علاج طبيعى القاهرة في هذا الموعد

قالت الدكتورة أمل محمد يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، انه تم فتح باب القبول التقدم لبرامج الدراسات العليا ( دبلوم، ماجستير، دكتوراه، دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى) للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمى ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، مع أول شهر يونيو.

وأوضحت عميدة الكلية أنه بداية التقدم لبرامج الدراسات العليا بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، بدأت منذ يوم الأحد 11 يونيو، وانه سوف يتم غلق باب التقديم بعد عيد الأضحى.

جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستمرار تقديم الخدمات الطبية بجميع الأقسام والتخصصات الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة.



وأكد الدكتور محمد الخشت، استمرار عمل مستشفيات قصر العيني بكامل طاقتها وتواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين على مدار الساعة مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد، وتجهيز أطقم طبية إضافية فى حال حدوث أي طوارئ، لاستقبال المرضى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة في كافة التخصصات.



وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تكليف إدارة مستشفيات قصر العيني بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المُقدمة بمختلف الأقسام والوحدات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وعدم الزحام داخل أقسام المستشفيات فى ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المرضى.