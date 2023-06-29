أخبار التوك شو.. أمير كرارة يكشف تفاصيل دور المنسي.. وصدمة عزة بهاء في جنازة زوجها

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

حسام حسني: كل البنات بتحبك نجحت من أول يوم

قال المطرب حسام حسنى، إنه خريج تربية موسيقية دفعة 90، وعدت إلى الكلية، ولم أسمع بعناية عن الأشكال الموسيقية المتعددة وقتها، وكانت لى تجربة مع "ويجز" ولم أكن أعرفه فى البداية، لافتا إلى أن أحمد مكى يقوم براب جميل.

أحمد بهاء الدين شعبان: المليارات تدفقت على الإخوان بعد 25 يناير

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الثورة كان شعارها في البداية لا للتوريث أو التمديد، ولو خرج حسني مبارك وأكد أنه لن يترشح مجددا وأنه لن يورث الحكم لما قامت الثورة.

حماقي عرّفني على الدكتور| خالد سليم : استأصلت ورم في الأحبال الشوكية

كشف الفنان خالد سليم، عن الأزمة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية والتي كانت سببا في زيادة وزنه؛ نظرًا لحصوله على "الكورتيزون"، مشددًا على أنه عاني ورمًا في الأحبال الشوكية.

الدور غير في شخصيتي.. أمير كرارة عن مسلسل الاختيار: المنسي هدية ربنا

وتحدث الفنان أمير كرارة عن كواليس أهم أدواره، وهي شخصية المنسي من مسلسل الاختيار، قائلا: "تجربة الاختيار بالنسبة لي تجربة عظيمة، ومربوط مع الناس لحد النهاردة بشكل غير طبيعي والدور غير في شخصيتي وطريقتي وأثر في جدًا".



رد قوي من أيمن الشيوي على منتقدي دور نابليون بمسلسل سره الباتع

ورد الفنان علي منتقدي دوره نابليون بمسلسل سره الباتع، قائلا: "الهجوم بدأ قبل أن يبدأ المسلسل ويبقي عملا فنيا مصورا".

كنت مرعوب .. أمير كرارة يكشف مفاجأة عن فيلم البعبع | فيديو

وتحدث الفنان أمير كرارة، عن فيلم البعبع، قائلا:"فيلم البعبع كان تحدي بالنسبة لي أن أقدم عمل فني مختلف عن ما قدمته من قبل"، موضحا:، "الفيلم مختلف، ومنذ زمن لم نقدم عمل أكشن كوميدى".

لهذه الأسباب انتفض المصريون ضد الإخوان في ثورة 30 يونيو | تقرير

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن مسببات ثورة المصريين في 30 يونيو، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على ذكرى الثورة، في 30 يونيو 2013.

أقرب الناس وراء الجريمة.. خنقوا سائق التوكتوك بملابس العيد وألقوه في الترعة

وأوضح التقرير أن جريمة بشعة شهدتها منطقة أبو النمرس بالجيزة بعيد الأضحى المبارك راح ضحيتها مراهق عمره 14 عاما على يد زوج عمته وآخرين.

صدمة عزة بهاء في جنازة زوجها

وكشفت عزة بهاء تفاصيل صدمتها عند معرفتها بزواج زوجها عليها، أثناء تشييع جثمانه، وقالت خلال لقائها في "قعدة ستات": أنا اتجوزت ٣ مرات ، لأن مليش حظ في الرحٖاله للاسف بختار غلط ..انا مره كنت متجوزه و هو كان مسافر و عمل حادثه و انا طبعا قاعده مستنياه يرجع فإتأخر فلقيت مامته بتكلمني تقولي أنه إتوفى.