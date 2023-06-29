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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط مواد مخدرة وصواعق ومستلزمات طبية مهربة مع راكب في المطار| صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب أجنبي من اصل مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان، كما تم ضبط راكب مصري بحوزته كمية متنوعة من المخدرات والصواعق.

المحاولة الأولى كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن استوقف أحمد إبراهيم الجمل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد محمد جبر مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من مستلزمات طب الأسنان بلغ عددهم ٢٠٤ عبوة متنوعة شارك في الضبط محمد السيد قنديل مأمور الجمرك وطارق فرج من إدارة الامن الجمركي.

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ٢٩ شريط لعقار الترامادول المخدر باجمالي ٢٨٨ قرص و ٤ قطع حشيش بوزن ٩٥،٥ جرام وايضا ٢ صاعق ومطواة واسبراي رادع افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، تم الضبط بواسطة كل من هيثم رجب الدمرداش مأمور التفتيش اليدوي وعلي جلال محمد مأمور الجمرك في التفتيش الذاتي والدكتور مؤمن حسن في الجرد والعد والتصنيف وتحريز المضبوطات.

امر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول كما امر احمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الثاني للنيابة المختصة.

 

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