ترتيب الجدول .. تعليق مثير من خالد الغندور قبل مباراة الأهلي والبنك

علق الإعلامي خالد الغندور على مباراة الأهلي والبنك الاهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" #اليوم : لمحاولة العودة والانفراد بقمة ترتيب الجدول الاهلي يواجه البنك الاهلي الساعة 9.30 مساء ".

اشتعل الصراع على صدارة الدوري المصري الممتاز، بعد فوز بيراميدز على سموحة بنتيجة 5-2، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 32.

وحجز فريق بيراميدز مقعده في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة في صدارة ترتيب الدوري “مؤقتا”، متفوقا بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، مع تبقى 6 مباريات أقل لصالح المارد الأحمر، ويحل فيوتشر ثالثا برصيد 57 نقطة والزمالك رابعا برصيد 56 نقطة