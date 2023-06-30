عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| جوجل تحظر 5 تطبيقات خطيرة تهدد مستخدمي أندرويد.. حيلة ذكية لتحويل الراوتر القديم لمقوى واي فاي

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

احذفها فورا.. جوجل تحذر من 5 تطبيقات خطيرة شائعة على أندرويد

أصدرت جوجل تحذيرا جديدا للملايين من أصحاب هواتف أندرويد، حثتهم فيه بالإسراع وإزالة بعض التطبيقات الشهيرة من أجهزتهم بعد اكتشاف تهديد جديد، يحاول مجرمي الإنترنت من خلاله إصابة مستخدمي الهواتف الذكية بخلل شرير يمكنه سرقة بيانات الاعتماد المصرفية الخاصة بهم.

 

لعشاق آيفون.. واتساب يطلق أقوى وأفضل مميزاته حتى الآن

أصدر تطبيق واتساب WhatsApp، ميزة جديدة لمستخدميه على هواتف آيفون، تدعم تحسين تجربة المستخدمين في تحرير الرسائل النصية بعد إرسالها.

 

ملك السيلفي.. مواصفات هاتف شاومي الجديد Xiaomi Civi 3

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن مواصفات الجيل الثالث من هواتف Civi، والتي تزعم أنه فئة مخصصة للنساء فقط، وأطلقت عملاقة التقنية الصينية إصدارا محدودا من هاتفها الجديد Xiaomi Civi 3، يتميز بتصميم فريد يحمل رسومات وملحقات مستوحاة من شخصية ديزني الشهيرة "ميكي ماوس".

 

أرخص من iPhone 14.. أسوس تطلق هاتف صغير بمعالج مميز من كوالكوم

 

كشفت شركة أسوس Asus، عن هاتف ذكي جديد ينضم لعائلة Zenfone، والتي تتميز بمواصفات شبة رائدة وتصميم صغير الحجم، كمنافس قوى لهواتف آبل المصغرة التي تنطلق تحت اسم iPhone mini.

 

زود النت ببلاش.. حيلة ذكية لتحويل الراوتر القديم لمقوى واي فاي

 

يعد الراوتر هو الجهاز المسئول عن توصيل الأجهزة المختلفة بالإنترنت، كالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكمبيوتر وبين المودم الجزء المسؤول عن تزويدك بالإنترنت.

 

عرض الجمعة.. خصم 3100 على وحش فيفو الجديد iQOO Neo 8 Pro

أطلقت فيفو هاتف iQOO Neo 8 Pro، كأحدث إصدارات 5G، والذي يتميز بعدد من المواصفات والإمكانات القوية كمنافس لأجهزة سامسونج وشاومي.

التكنولوجيا تكنولوجيا اخبار تكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

نجم فنربخشة التركي | تفاوض على مهاجم سوبر في الأهلي

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

الباص وقف فجأة.. إصابة 5 سياح إيطاليين أمام فندق مينا هاوس بالهرم

كلّمت الشرطة وحضروا .. رايحة تعمل شعرها عند الكوافير اكتشفت جريمة بالجيزة

عمل نبيل.. رد عاجل من إيران على تصريحات بوتين حول القرآن

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|القصة الكاملة لـ مواجهة قتالية بين إيلون ماسك و مارك زوكربيرج.. لمستخدمي جوجل كروم.. كيفية منع مواقع الويب من اختراق كاميرا وميكروفون جهازك

أخبار التكنولوجيا| 7 أضرار خطيرة تسببها سماعات الرأس.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Oppo A78 4G

أخبار التكنولوجيا| لعبة شهيرة محملة ببرامج خبيثة تهدد أجهزة ويندوز 10.. «أندرويد 14» آخر تحديث يصل هذه الهواتف من سامسونج

أخبار التكنولوجيا|«بلد نوكيا» في طريقها لحظر استخدام الهواتف المحمولة بالمدارس.. وميتا تطلق عددًا من الميزات الأبوية لـ ماسنجر

معالج كوالكوم وكاميرا 50 ميجا بيكسل.. أرخص موبايل ريلمي للشراء في العيد

احذر .. حيلة جديدة لاختراق Gmail و Outlook لسرقة الحسابات البنكية

شاومي تستعد لإطلاق هاتفها المميز Redmi 12 بسعر رخيص

كاميرا 50 ميجابكسل .. أفضل وأرخص موبايل أوبو Oppo للشراء في العيد

ترشيحاتنا

ماتوا على "عرفات"| 14 مصريا يلاقون ربهم بالأراضي المقدسة.. “صباح” توفت ساجدة.. و"راجية" تمنتها

رغم الحرب.. روسيا تسجل أقل نسبة بطالة في تاريخها

للبيع في العيد| سيارات شبابية تبدأ من 75 ألف جنيه

معركة حول عوائد الإعلانات| أستراليا وكندا وكاليفورنيا تقود ثورة ضد جوجل وفيسبوك

متى ينتهي وقت الأضحية.. وهل جميعها تقبل؟.. علي جمعة يجيب

الشعب استعاد وطنه| الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بـ ذكرى ثورة 30 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير مكياج يكشف أحدث صيحة في ألوان طلاء الأظافر خلال عيد الأضحى

بملابس لافتة | ياسمين عز تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

طريقة عمل كوارع بالكيس الحراري| بمذاق لا يقاوم

تحذير عاجل.. علامات في الممبار تصيب بالأمراض| ارميه فورا

فيديو

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

صراع بين الأهلي وبيراميدز لخطف لاعب الزمالك السابق.. فيديو جراف

رد فعل شيخ الأزهر وأمريكا بعد السماح بحرق المصحف.. فيديو جراف

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ