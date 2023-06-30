أخبار التكنولوجيا| جوجل تحظر 5 تطبيقات خطيرة تهدد مستخدمي أندرويد.. حيلة ذكية لتحويل الراوتر القديم لمقوى واي فاي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أصدرت جوجل تحذيرا جديدا للملايين من أصحاب هواتف أندرويد، حثتهم فيه بالإسراع وإزالة بعض التطبيقات الشهيرة من أجهزتهم بعد اكتشاف تهديد جديد، يحاول مجرمي الإنترنت من خلاله إصابة مستخدمي الهواتف الذكية بخلل شرير يمكنه سرقة بيانات الاعتماد المصرفية الخاصة بهم.

أصدر تطبيق واتساب WhatsApp، ميزة جديدة لمستخدميه على هواتف آيفون، تدعم تحسين تجربة المستخدمين في تحرير الرسائل النصية بعد إرسالها.

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن مواصفات الجيل الثالث من هواتف Civi، والتي تزعم أنه فئة مخصصة للنساء فقط، وأطلقت عملاقة التقنية الصينية إصدارا محدودا من هاتفها الجديد Xiaomi Civi 3، يتميز بتصميم فريد يحمل رسومات وملحقات مستوحاة من شخصية ديزني الشهيرة "ميكي ماوس".

كشفت شركة أسوس Asus، عن هاتف ذكي جديد ينضم لعائلة Zenfone، والتي تتميز بمواصفات شبة رائدة وتصميم صغير الحجم، كمنافس قوى لهواتف آبل المصغرة التي تنطلق تحت اسم iPhone mini.

يعد الراوتر هو الجهاز المسئول عن توصيل الأجهزة المختلفة بالإنترنت، كالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكمبيوتر وبين المودم الجزء المسؤول عن تزويدك بالإنترنت.

أطلقت فيفو هاتف iQOO Neo 8 Pro، كأحدث إصدارات 5G، والذي يتميز بعدد من المواصفات والإمكانات القوية كمنافس لأجهزة سامسونج وشاومي.