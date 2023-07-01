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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| جهازك هيتهكر في دقايق.. احذر معالجات Unisoc.. ميزة جديدة من جوجل للتفرقة بين الصور المفبركة والحقيقية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

جهازك هيتهكر في دقايق.. احذر معالجات Unisoc

أظهر بحث نشره مركز Check Point Research المتخصص في الأمن السيبراني، أن معالجات  Unisoc 4G و 5G، بها عيب أمني خطير، يجعلها أكثر عرضة للبرمجيات الخبيثة والتهكير (القرصنة).

 

ميزة جديدة من جوجل للتعرف على الصور المفبركة من الحقيقية

مع انتشار برامج الذكاء الاصطناعي والقدرة على فبركة صور وفيديوهات والترويج لها وكأنها حقيقية ، كيف يعرف أي شخص المعلومات الحقيقية من المضللة؟ وكيف يثق في أخبار الويب؟ 

 

جمعت أكثر من مليار دولار تمويلات.. حكاية Inflection AI المنافسة الجديدة لـOpenAI

يتطور عالم  الذكاء الاصطناعي  (AI) بسرعة مذهلة، كل الشركات ذات الأسماء الكبيرة واللامعة في مجال التكنولوجيا تتسابق فيما بينها للوصول لنموذج أقرب ما يكون لاستجابات إنسان حقيقي، ومؤخرا بدأت شركات ناشئة تدخل حلبة السباق.

 

تابلت شاومي Pad 6 في طريقه للأسواق العالمية .. اعرف السعر والمواصفات

كشفت الشركة الصينية  شاومي  Xiaomi لأول مرة عن جهازها اللوحي باد Pad 6 في الصين أبريل الماضي، وقد وصل إلى  الهند في وقت سابق من هذا الشهر. الآن تم تعيين الكمبيوتر اللوحي ليشق طريقه إلى القارة الأوروبية. 

 

مع هاتفين جديدين.. سامسونج تتوسع في إنتاج المحمول من الفئة المتوسطة

تعمل شركة  سامسونج  Samsung الكورية ببطء على توسيع خيارات الهواتف الذكية متوسطة الفئة الموفرة في الميزانية، فبعد أن نجحت مع هواتف فئة الـ A الأكثر رواجا وشعبية ومنها طرازات Galaxy A14 5G و Galaxy A34 5G و Galaxy A54 5G أطلقت مجموعة أخرى وتشكيلة أخرى بأسعار معقولة ومنها طرازات Galaxy F14 5G و Galaxy M14 5G و Galaxy MF4 5G. 

 

من الفئة المتوسطة.. سامسونج تكشف مواصفات Galaxy M34 5G قبل طرحه

تخطط شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف ذكي جديد يحمل اسم تجاري Samsung Galaxy M34 5G رسميًا، يوم 7 يوليو بالهند. 

 

 

Unisoc جوجل شاومي سامسونج

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