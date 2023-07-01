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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

له 145 قمرا وحلقات مضيئة.. صورة مذهلة لكوكب زحل

كوكب زحل
كوكب زحل

أصدرت وكالة ناسا صورة مذهلة للكوكب زحل تم التقاطها بواسطة مرصد جيمس ويب الفضائي الجديد JWST. الصورة التي التُقطت بواسطة أداة NIRCam التابعة للمرصد، تظهر زحل بطريقة جديدة تمامًا، مما أثار إعجاب الباحثين.

وأوضح مسؤولو ناسا أن زحل يبدو مظلمًا جدًا عند الطول الموجي الذي يلاحظه التلسكوب، حيث يمتص غاز الميثان كل ضوء الشمس الساقط على الغلاف الجوي.

 ومع ذلك، فإن الحلقات الجليدية الخاصة بالكوكب تبدو ساطعة نسبيًا، مما يؤدي إلى ظهور غير عادي لزحل في الصورة.

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تم التقاط الصورة الجديدة خلال حملة مراقبة زحل التي استمرت لمدة 20 ساعة، وتم إصدارها بعد تحليل البيانات التي تم جمعها خلال الحملة. وأوضحت ناسا أن المعالجة الحديثة التي تم تطبيقها على الصورة أظهرت فرقًا كبيرًا في جودتها، وأنها ستساعد العلماء في فهم أكثر عن الكوكب زحل وحلقاته الجليدية.

صورة مذهلة لكوكب زحل

تُعد هذه الصورة إضافة مهمة إلى مجموعة الصور الرائعة التي تم جمعها من خلال مرصد جيمس ويب الفضائي، والذي يعتبر أحدث المراصد الفضائية التي تم إطلاقها من قبل ناسا. 

في الصورة الجديدة التي صدرت مؤخراً، يظهر كوكب زحل وحلقاته الشهيرة بوضوح، ولكن الصورة تسلط الضوء أيضاً على ثلاثة أقمار من ضمن 145 قمراً تابعاً لزحل، وهي إنسيلادوس وديون وتيثيس.

يعتبر إنسيلادوس مهماً بشكل خاص لعلماء الأحياء الفلكية، حيث يُعتقد أنه يمتلك محيطاً من الماء السائل تحت غلافه الجليدي. ينفجر القمر بعضًا من المياه الجوفية إلى الفضاء عبر السخانات بالقرب من قطبه الجنوبي، وهي خاصية تم اكتشافها لأول مرة من قبل مسبار كاسيني التابع لناسا في عام 2005، وتم رصدها مؤخراً بواسطة مرصد جيمس ويب الفضائي JWST.

يعتبر هذا الاكتشاف مهماً جداً لفهم الحياة على الكواكب الأخرى، حيث يشير إلى أن هناك إمكانية وجود محيطات تحت طبقة الجليد على الأقمار الصناعية الأخرى في المجموعة الشمسية. ويؤكد هذا الاكتشاف أيضاً على أهمية البحث والاستكشاف الفضائي في فهم أكثر عن الكواكب والأجرام السماوية وما يمكن أن يكون عليه الحياة في المجرة.

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