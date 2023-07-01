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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. عرض حفل محمد منير «مشوارى» على MBC مصر بمناسبة عيد الأضحى

محمد منير
محمد منير

أعلنت إدارة قناة  MBC مصر عن عرض حفل “مشوارى” للكينج محمد منير مساء اليوم، الأحد، فى تمام الساعة العاشرة مساءً، وذلك بمناسبة احتفالات القناة بعيد الأضحى.

الحفل قدمه محمد منير على مسرح بنش مارك بجدة منذ أسبوعين، وشاركه الغناء فيه كل من المطرب أحمد سعد وفرقة كايروكي.

وقدم محمد منير خلال الحفل العديد من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى غنائه سلسلة من الأغاني التراثية، كما قدم ديو مع أحمد سعد بأغنية “سو يا سو”.

 

تكريم محمد منير

وكرمت الهيئة العامة للترفية الكينج محمد منير قبل انتهاء الحفل بدرع خاص تكريما وتقديرا لمشواره الفني الذى تخطى ما يقرب من 50 عام.

ووجه الفنان محمد منير الشكر لأهل السعودية، خلال حفله المقام الليلة بالمملكة، بعد حسن الاستقبال الذي حظى به هناك.

وقال محمد منير، خلال الحفل: «أنا لا ركبت طيارة ولا سافرت وطن تاني.. أنا روحت وطن أول بشكر السعودية وجمهور المملكة».

عملية جراحية لمحمد منير 


ويخضع الفنان محمد منير لعملية جراحية جديدة فى إطار رحلة علاجه التى يخضع لها فى ألمانيا، حيث من المقرر أن يجرى الجراحة فى يوليو المقبل. 

قناة mbc مصر محمد منير مسرح بنش مارك أحمد سعد

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