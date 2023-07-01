ضبط 193 مخالفة صحية خلال حملات رقابية على المنشآت الغذائية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية ، في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية ، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائى " إدارة مراقبة الأغذية "بالمديرية خلال فترة العيد حيث واصلت الإدارة تكثيف الحملات الرقابية و التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط ١٩٣ مخالفة وذلك خلال المرور على ٢٥٠ منشأة غذائية للتأكد من الاشتراطات الصحية مشيرا إلى إعدام ٥٢٤ كجم أغذية مختلفة و ٤٨ لترا لمواد سائلة نظرا لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بالإضافة إلى سحب ١٧١ عينة لمواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى .