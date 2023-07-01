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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير زراعي : 30 يونيو أحدثت طفرة غير مسبوقة في الثروة السمكية والحيوانية

الثروة السمكية والحيوانية
الثروة السمكية والحيوانية

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك إنجازات كبيرة تحققت في المجال الزراعي خلال العشر سنوات الماضية وذلك بعد ثورة ٣٠ يونيو، فقد تزايد المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي على مستوي العالم وازدادت المجاعات على مستوي البلاد، فهناك أكثر من ٨٠٠ مليون يعانون من نقص الغذاء على مستوي العالم، لكن الدولة المصرية كانت مترقبة لهذا الأمر بشكل كبير من خلال جهود أستباقية ومشروعات ضخمة، كالمشروعات القومية الزراعية الكبري فقد تم زراعة ٢.٢  مليون فدان في الدلتا الجديدة وتوشكي الخير ٥٠٠ ألف فدان، مشروع شمال ووسط سيتاء ٥٠٠ ألف فدان، و ظهر ذلك أيضا في افتتاح الرئيس لموسم حصاد القمح شرق العوينات ٧٠ ألف فدان قمح أضيفت في مشروع الدلتا الجديدة، و ٥٠٠٠ ألاف فدان قمح في توشكي النوبارية وغيرهم من المشروعات الضخمة في المجال الزراعي.

 

الثروة السمكية والحيوانية

وذكر اشرف كمال، خلال مداخله هاتفية بفضائية أكسترا نيوز،أن البحيرات الشمالية كانت مهمشة خلال العقود الماضية، ولكن الآن تم تطوير بحيرة المنزلة بعد أن كانت انكمشت، و تم تطويرها وإعادة الثروة السمكية في بحيرة المنزلة فضلا عن بحيرات البرلس وإدكو ومريوط ومشروع بركة غاليون بكفر الشيخ، و أيضا تطوير السلالات الحيوانية و ٦٠٠ مركز التلقيح الصناعي على مستوي الجمهورية فضلا عن المشروع الضخم لمشروع " حياة كريمة" الذي يستهدف أكثر من ٥٠ % من سكان مصر على جميع الأصعدة بمختلف المجالات البشرية من إسكان وصحة وتعليم ومراكز شباب ومساجد وكنائس وغيرهم.

وتابع، أنه تم الإعتداء على أكثر المناطق الزراعية بمصر، ولكن كان هناك موقف حاسم من الدول في هذا السياق إلى أن توقف التعدي، ولفت إلى أن عملية الاعتداء على الأراضي الزراعية هي بمثابة عملية انتحار مجتمعي ولكنها الآن توقفت.

أستاذ الاقتصاد الزراعي المجال الزراعي موسم حصاد القمح مشروع الدلتا الجديدة إعادة الثروة السمكية تطوير السلالات الحيوانية توشكي النوبارية

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