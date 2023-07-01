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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون أبطال.. طرح البوستر الدعائى الأول لفيلم وش فى وش

وش فى وش
وش فى وش

طرحت الشركة المنتجة لفيلم وش فى وش البوستر الدعائى الأول استعداد لطرحه فى السينمات خلال الفترة القادمة.

وحرصت الشركة المنتجة على إثارة الجدل حول البوستر التشويقي الأول لذلك قررت طرحه بدون أى صورة لأبطال الفيلم وأكتفت بالأسم فقط مع وضع جملة “ياترى هما فين لحد دلوقتي”.

 

تفاصيل فيلم وش في وش

العمل من بطولة: محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، حمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، والعمل من إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، ومشرف عام كريم الميهي، وإخراج وليد الحلفاوي.

 

ويجسد محمد ممدوح دور مهندس خلال أحداث العمل، والتي تدور في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حول المشاكل الزوجية، والتي يعاني منها ممدوح وأمنية خليل كزوجين .

 

صور من كواليس تصوير وش فى وش

كشفت الشركة المنتجة لفيلم وش في وش من بطولة كل من محمد ممدوح وأمينة خليل عن عدد من الصور الخاصة بالعمل المقرر طرحه خلال القترة القادمة . 

وظهر محمد ممدوح بطل العمل بانخفاض وزن ملحوظ عن أعماله الدرامية الماضية . 

 

موعد عرض فيلم وش فى وش

 

ومن المفترض أن تطرح الشركة المنتجة فيلم وش فى وش ضمن موسم الصيف، عقب انتهاء موسم عيد الأضحى ورفع أفلامه من السينمات ليبدأ بعدها موسم الصيف بطرح أكثر من فيلم.

وش في وش فيلم وش في وش محمد ممدوح امينة خليل احمد خالد صالح

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