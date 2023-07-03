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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 3 يوليو 2023 : تحول مفاجئ

صدى البلد

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 3 يوليو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

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توقعات برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 3 يوليو 2023

﻿أنت لست خائفًا من المجازفة وتأكيد نفسك ، وهذا أمر جيد هذا الأسبوع، ستشعر بالحاجة إلى المضي قدمًا بكامل قوتك في جميع مجالات حياتك ، لذا ثق بحدسك واتخذ إجراءات جريئة، قد يؤدي هذا إلى صراع مع أولئك الذين لا يشاركونك الدافع والحماس ، لكنهم يظلون صادقين مع قناعاتك، قد يحدث تحول مفاجئ في روتينك أو خططك ، لكن القدرة على التكيف هي قوتك.

توقعات برج الحمل صحيا

ستكون متحمسًا لمواجهة تحديات لياقة بدنية جديدة ودفع نفسك إلى آفاق جديدة، ومع ذلك احرص على عدم إجهاد نفسك والاستماع إلى إشارات جسمك.

توقعات برج الحمل مهنيا

قد تتلقى تقديرًا لإنجازاتك أو تحصل على فرصة لتولي دور قيادي، استخدم دافعك وتفكيرك المبتكر لدفع حياتك المهنية إلى الأمام ولا تخاف من المخاطرة.

برج الحمل اليوم عاطفيا

إذا كنت عازبًا، فكن منفتحًا على اللقاءات العفوية ودع سحرك الطبيعي يلمع، إذا كنت في علاقة ، فلا تتفاجأ إذا كانت الشرر تتطاير وأنت وشريكك تنخرطان في مناظرات نارية عاطفية، فقط تأكد من الاستماع والتواصل بصراحة لتجنب سوء الفهم. 

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

استخدم هذا لصالحك من خلال دمج المزيد من الحركة والتمارين الرياضية في روتينك اليومي، ومع ذلك ، تأكد من الاستماع إلى جسدك وتجنب الإرهاق. 

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