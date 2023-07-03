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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 3 يوليو 2023: اعتني بنفسك

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

 

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 3 يوليو 2023

ستجذب شخصيتك الكاريزمية الناس نحوك ، لكن تذكر أن تحافظ على حدودك ولا تأخذ الكثير، إن إحساسك الشديد بالتوازن سوف يخدمك جيدًا أثناء التنقل خلال تحديات الأسبوع، حافظ على تركيزك وتذكر أن تعتني بنفسك جسديًا وعاطفيًا.

برج الميزان وحظك اليوم عاطفيا

من المهم أن تحيط نفسك بالطاقة الإيجابية المعززة للحفاظ على توازنك، يجب على أولئك الذين تربطهم علاقات ملتزمة بذل جهد لإعطاء الأولوية للوقت الجيد مع شركائهم والحفاظ على التواصل المفتوح.

برج الميزان اليوم صحيا

هذا الأسبوع قد تشعر برج الميزان بشعور من القلق، من المهم إعطاء الأولوية لممارسات الرعاية الذاتية مثل التمارين والتأمل والنوم الجيد للحفاظ على صحتك العقلية والجسدية.  

برج الميزان اليوم مهنيا

ثق في غرائزك وتحمل المخاطر ، ولكن أيضًا حافظ على مستوى من التطبيق العملي في عملية اتخاذ القرار، سيكون التعاون والعمل الجماعي مفتاح نجاحك ، لذا ابحث عن العلاقات والشراكات. 

تذكر أن تحافظ على التوازن بين عملك وحياتك ولا تدع حياتك المهنية تستهلك تركيزك بالكامل.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

ضع أهدافك المالية طويلة الأجل في الاعتبار واتخذ القرارات وفقًا لذلك، حافظ على تركيزك على أولوياتك وثق في أن العالم لديه خطة لوفرة المالية الخاصة بك.

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